Özbekistan milli takımı ve İngiltere'nin Manchester Citykulübünün savunma duvarı Abdukodir Husanov'un dünya futbolunun zirvesine giden zorlu yolculuğu hakkında yeni ve etkileyici özel anılar paylaşıldı. Kazakistan'ın Ulitau kulübü forveti Bakdaulet Zulfiqorov, ASnews.kz haber kaynağına verdiği ve Sports.kz sitesinde yayınlanan röportajında, Özbek yıldızla Minsk'teki zor günlerini, yakın dostluklarını ve onun alçakgönüllülüğünü duygulanarak anlattı. Görünüşe göre yolları 2021 yılında Belarus başkentinde, Energetik-BGU formasıyla kesişmiş.

O dönemde henüz 18 yaşını doldurmamış olan Husanov, FIFA'nın katı kısıtlamaları nedeniyle resmi olarak kadroya girememiş ve yurt dışı futboluna uyum sağlamanın en zorlu günlerini Kazak forvetle aynı kiralık evde, antrenmanları ve günlük yaşamın zorluklarını paylaşarak geçirmişti. Bugün ise Fransa'nın Lens kulübündeki parlak döneminin ardından 40 milyon Euro karşılığında Pep Guardiola'nın emrine girerek, Manchester Cityformasıyla İngiltere Kupası ve Lig Kupası'nı kazanan bir süper yıldıza dönüştü. Buna rağmen Bakdaulet, Abdukodir'in hala o samimi, aile odaklı ve "yıldız hastalığına" yakalanmamış mütevazı genç olduğunu vurguluyor.

Peki, Minsk'teki dar daireden Etihad'a giden yolda Husanov'u değiştirmeyen şey neydi, Kazak arkadaşı onun ailesi hakkında neler açıkladı ve Özbek savunmacıyı Taşkent'e döndüğünde nasıl bir buluşma bekliyor?

«Minsk'te bir ev, 18 yaş altı yasağı ve sadelik»: Zulfiqorov'un itiraflarından 5 önemli nokta

Kazak forvetin Husanov ile ilgili anılarındaki en seçkin gerçekler:

2021 Belarus'taki zorlu dönem: Bakdaulet ve Abdukodir, Energetik-BGU'da aynı dönemde kariyerlerine başladılar ve o zamanlar Özbek lejyoner, yurt dışı kariyerinin ilk zor adımlarını atıyordu;

FIFA kuralları engeli: Husanov henüz reşit olmadığı (18 yaşını doldurmadığı) için kulüp onu resmi olarak kaydedemedi ancak o antrenmanlarda durmaksızın ter döktü;

Aynı ev ve ortak yaşam: İki genç futbolcu aynı evde yaşayıp günlük hayatı, yemekleri ve antrenmanları paylaşarak birbirlerine gerçek bir destek oldular;

«Şöhret hastalığı ona uzak»: Zulfiqorov, Husanov'un en büyük zenginliğinin kalbi olduğunu belirterek, 40 milyonluk transferden sonra bile onda zerre kadar kibir oluşmadığını vurguladı;

Dostluk bağları ve aile yakınlığı: City'deki yoğun programa rağmen futbolcular sosyal medyada düzenli iletişim halindeler ve Taşkent'teki bir sonraki buluşmayı bekliyorlar.

Bir kader, iki kariyer: Bakdaulet Zulfiqorov ve Abdukodir Husanov'un yolu

Minsk'teki bir daireden başlayan iki lejyonerin bugünkü spor performansları:

Kriterler ve göstergeler Bakdaulet Zulfiqorov (Kazakistan) Abdukodir Husanov (Özbekistan) Birlikte oynadıkları yer Energetik-BGU (Minsk, 2021) Energetik-BGU (Minsk, 2021) Mevcut kulübü ve statüsü Ulitau (Jezkazgan, Kazakistan) Manchester City (İngiltere Premier Lig) Mevcut sezon sonuçları 12 maçta 5 gol ve 1 asist Tüm müsabakalarda 6 maç Piyasa değeri ve büyük transfer Yerel lig forveti 40 milyon Euro'luk tarihi transfer Kazandığı son kupalar Kulübün ana forveti İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası sahibi İnsani özellik (arkadaşının tanımı) Sadık ve kadirşinas dost Son derece mütevazı, samimi ve iyi kalpli bir insan

Futbol ve insanlık analizi: Husanov'un alçakgönüllülüğü neden onun en büyük silahı?

Avrupa futbolu gözlemcileri ve psikologların sonuçları:

Güçlü aile terbiyesi: Zulfiqorov'un "ailesini de iyi tanırım, mütevazı bir ortamdan geliyor" ifadesi, Husanov'un yıldızlık baskısına karşı aile değerlerinin belirleyici bir kalkan görevi gördüğünü gösteriyor;

Zor şartlardan geçmenin bağışıklığı: Minsk'te resmi maçlara çıkamayıp bir evde zorlukları görerek büyüyen sporcular, büyük paraların ve şöhretin getirdiği sarhoşluğa kolay kolay kapılmazlar;

Pep Guardiola sistemine uyum: Manchester City gibi devlerde sadece yetenek değil, soyunma odasındaki alçakgönüllülük, antrenöre kayıtsız şartsız itaat ve takım menfaatini kişisel "ben"in önünde tutmak esastır; Husanov'da bu özellikler doğuştan var;

Orta Asya gençliği için örnek: Özbek savunmacının 40 milyon Euro'luk bonservis ve Premier Lig kupalarından sonra bile eski dostlarıyla samimi ilişkisini koruması, yeni nesil sporcular için gerçek bir ibret dersidir.

Abdukodir Husanov'un başarılarının arkasında sadece sahadaki sağlam savunması değil, hayattaki saf ve mütevazı kişiliği de yatıyor, bu da onu taraftarlar için daha da sevilen biri yapıyor.

Sizce Abdukodir Husanov'un dünya futbolunun elitleri arasına girip mütevazılığını koruması, Manchester City'de uzun yıllar ilk 11'de kalmasına yardımcı olacak mı? Futbolcuların "şöhret hastalığına" yakalanmaması için en önemli faktör nedir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın gururu hakkındaki bu samimi anıları tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!