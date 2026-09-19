Kadın profesyonel sarılma hizmetiyle yılda 100 bin dolara kadar kazanıyor

·2·Dünya
Kadın profesyonel sarılma hizmetiyle yılda 100 bin dolara kadar kazanıyor

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Ella Love, öğretmenliği bırakarak profesyonel sarılma hizmeti başlattı. Bu faaliyet sayesinde iyi yıllarda 100 bin dolara kadar gelir elde ettiğini belirtti.

51 yaşındaki Ella Love, New York'taki devlet okullarında 13 yıl boyunca sanat dersleri verdi. 2017 yılında profesyonel sarılma hakkında bilgi edindikten sonra özel bir çevrimiçi kursu tamamladı ve bu işe başlangıçta ek bir faaliyet olarak başladı. Altı ay sonra ise öğretmenliği bırakarak tamamen bu alana yöneldi.

Şu anda bir saatlik sarılma seansı için 150 dolar alıyor. Genellikle günde yaklaşık üç saat çalıştığını ifade ediyor. Yıllık geliri ortalama 60 bin dolar civarında olsa da, iyi yıllarda bu rakam 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Birbirine sarılmış, gözleri kapalı yatan bir kadın ve bir erkek.

Love, hizmetlerinin romantik veya cinsel bir ilişkiye dayanmadığını, müşterilerle önceden görüşme yaparak net kurallar ve kişisel sınırlar belirlediğini vurguladı. Ona göre, bazı müşteriler sadece fiziksel yakınlık ve sohbet ihtiyacı duydukları için bu hizmetten yararlanıyor.

Bu tür seansların bazı insanların güvenli ve karşılıklı rızaya dayalı fiziksel yakınlığı hissetmelerine olanak tanıdığını belirtti. Love, müşterilerle çalışırken profesyonel sınırlara sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade etti.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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