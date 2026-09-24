Xiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra ekran gizliliği karşılaştırıldı

Akıllı telefon pazarındaki en yeni amiral gemisi modellerinden olan Xiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra cihazları, özel gizlilik fonksiyonları açısından test edildi. Tanınmış içeriden bilgi sızdıran Ice Universe tarafından sunulan ilk karşılaştırma sonuçlarına göre, bu iki gelişmiş akıllı telefon ekran koruması sağlama konusunda tamamen farklı sonuçlar gösterdi ve bu durum kullanıcıların dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, teknoloji dünyasında güvenilir bilgileriyle tanınan Ice Universe, her iki amiral gemisini farklı açılardan test ederek gizlilik modundaki yeteneklerini değerlendirdi. Test sürecinde, cihazların çevredeki yabancı gözlerden bilgileri ne kadar iyi gizlediği temel kriter olarak alındı.

Ekran koruması ve yan görüş

Yapılan testler sırasında, Samsung şirketinin gelecek amiral gemisinin bu konuda yüksek performans gösterdiği ortaya çıktı. Galaxy S26 Ultra cihazında gizlilik modu açıkken, ekran görüntüsünün yan taraftan bakan kişiler için neredeyse tamamen görünmez hale geldiği tespit edildi.

Samsung amiral gemisinde farklı açılardan bakıldığında içeriğin oldukça karardığı ve okunmasının imkansız olduğu anlaşıldı. Etraftakiler kullanıcıya çok yakın mesafede dursalar bile, gizlilik fonksiyonunun kişisel verileri yabancı bakışlardan güvenilir bir şekilde koruyabildiği kanıtlandı.

Xiaomi amiral gemisinin kendine has özellikleri

Ancak Xiaomi 18 Pro modeli bu konuda biraz farklı bir sonuç kaydetti. Uzman, Çinli markanın amiral gemisinde de gizlilik modu bulunduğunu ve çalıştığını, ancak Samsung seviyesinde keskin bir kısıtlama sağlayamadığını belirtti.

Xiaomi 18 Pro, mod etkinleştirildikten sonra bile birçok açıdan ekrandaki metin ve görüntülerin yeterince net görünmesine izin veriyor. Fonksiyon görevini yerine getirip görünürlüğü bir dereceye kadar kısıtlasa da, Galaxy S26 Ultra ile karşılaştırıldığında koruma etkisinin o kadar güçlü olmadığı görülüyor.

Genel sonuç olarak, eğer ana odak kişisel verileri çevredeki insanlardan maksimum düzeyde gizlemekse, bu alanda Samsung Galaxy S26 Ultra'nın üstünlüğe sahip olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu karşılaştırma, kullanıcıların kişisel gizliliklerini sağlama konusunda hangi akıllı telefonun daha uygun olduğunu önceden değerlendirmelerine olanak tanıyor.