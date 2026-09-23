Cannavaro İran maçı öncesi konuştu: Katanec tarzı ve Hakimov'un ilk maçı hakkında

Fergana'da oynanacak Özbekistan-İran hazırlık maçı öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısı, beklenenden çok daha hararetli, açık ve keskin tartışmalara sahne oldu. Milli takım teknik direktörü ve dünya futbol efsanesi Fabio Cannavaro ile takım kaptanı Eldor Shomurodov gazetecilerin karşısına çıkarak kadro seçimi, teknik direktörlük felsefesi ve taktiksel yaklaşımlar hakkındaki tüm sorulara açıkça yanıt verdiler. Özellikle medya mensuplarının, eski teknik direktör Srečko Katanec'in oyuncuları boylarına göre seçtiğine dair hatırlatmaları ve kadroya alınmayan oyuncular hakkındaki eleştirileri, İtalyan teknik adamın oldukça sert ve tavizsiz bir tepki vermesine neden oldu.

Cannavaro, milli takım kapılarının pasaporttaki yaşa değil, sahadaki yetenek ve kişiliğe göre açıldığını vurgulayarak şunları söyledi: «Hakimov genç olmasına rağmen yüreğinde korku yok ve güçlü bir kişiliğe sahip. Bizim takımımızda genç veya yaşlı diye bir kavram yok! Sabah erkenden uyanıp kendi kendime oyuncu seçmiyorum. Şampiyonada kim hak ediyorsa o gelmiştir. Bazıları çağrılmadıysa, bunun kendine göre ciddi nedenleri var»ifadelerini kullandı. Ayrıca teknik direktör, Ikrom Aliboyev için de milli takım kapılarının her zaman açık olduğunu, şu anki kampın ana hedefinin ise milli takımın uzun vadeli geleceğini ve nesil değişimini sağlamak olduğunu belirterek gazetecilerden kararlarına saygı duymalarını istedi.

Peki, Muhammad Hakimov İran'a karşı oynanacak maçta ilk kez sahaya çıkacak mı? Cannavaro'nun bu kararlı duruşu takım içi disiplini nasıl güçlendirecek ve milli takım Fergana'da nasıl bir sürpriz hazırlıyor?

«Korkusuz Hakimov, Katanec'e cevap ve teknik direktörün talebi»: Basın toplantısının 5 ana noktası

Fabio Cannavaro'nun Fergana'daki ses getiren açıklamalarından en önemli tezler:

Muhammad Hakimov'un fırsatı: Teknik direktör, genç yeteneğin güçlü kişiliğini ve korkusuzluğunu özellikle takdir ederek, gelecek maçlarda ona sahada süre verileceğini doğruladı;

«Genç veya yaşlı yok» prensibi: Milli takımda oyuncuların yaşına sınır getirilmiyor; potansiyeli olan hem gençler hem de deneyimli emektarlar sahaya çıkabilir;

Katanec dönemi eleştirilerine yanıt: Cannavaro, futbolcuları boylarına göre seçmediğini, sadece şampiyonada gerçek performans gösteren ve takıma faydası dokunacak isimlerin kadroya alındığını belirtti;

Ikrom Aliboyev meselesi: Teknik direktör, Aliboyev'i iyi bir futbolcu olarak bildiğini ve onun için milli takım kapılarının her zaman açık olduğunu açıkladı;

«Kararlarıma saygı duyun» çağrısı: İtalyan uzman, eski teknik direktörün 20-22 kişi çağırdığında da, kendisinin şu an birçok yeni ismi dahil ettiğinde de eleştirildiğini vurgulayarak gazetecileri teknik direktörün seçimine saygı duymaya çağırdı.

Özbekistan Milli Takımı: Teknik direktörlük felsefesi ve seçim kriterlerinin karşılaştırılması

Srečko Katanec'in eski prensipleri ve Fabio Cannavaro'nun yeni yönetim sisteminin analizi:

Kriterler ve yönelimler Srečko Katanec dönemindeki yaklaşım Fabio Cannavaro'nun getirdiği yeni kurallar Kadro seçim kriteri Fiziksel güç ve boy uzunluğuna büyük önem Yetenek, karakter, korkusuzluk ve güçlü kişilik Futbolcuların yaşı Muhafazakar, genellikle deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek kadro «Genç veya yaşlı sınırlaması yok» — sadece potansiyel Kampa çağrılan oyuncu sayısı Dar çevre: düzenli olarak 20-22 oyuncu Genişletilmiş kadro ve yerel ligin keşifleri Ana hedef ve stratejik vektör Sadece güncel sonuç ve sabit kadroyu koruma Geleceğin temeli, uzun vadeli nesil değişimi Gençlere (örneğin M. Hakimov) güven İhtiyatlı davranarak çok az süre verme Büyük maçlarda bile gerçek oyun pratiği verme sözü Medya ve eleştirilere yaklaşım Kapalılık ve açıklamasız kararlar Açık iletişim, argüman ve profesyonel saygı talebi

Futbol ekspertizi ve içeriden analiz: Cannavaro'nun duruşu milli takım için neden önemli?

Spor yorumcuları ve milli futbol analistlerinin sonuçları:

Psikolojik engellerin aşılması: Özbek futbolunda yıllardır teknik direktörler «daha genç, hazır değil» veya «boyu uygun değil» gibi görüşlerle birçok teknik yeteneği dışlamıştı; Cannavaro'nun sadece karaktere göre değerlendirme yapması, yerel ligdeki tüm gençlere büyük motivasyon sağlıyor;

Hakimov — geleceğin hücum merkezi: Muhammad Hakimov'un korkusuzluğu ve fiziksel baskıdan kaçmaması, İran gibi sert ve agresif savunma yapan rakiplere karşı en gerekli özellik; sahaya çıkması rakip savunmacılar için beklenmedik bir taktiksel baş ağrısı olacak;

Takım içi sağlıklı rekabet: Genişletilmiş kamp ve daha fazla oyuncuyu denemek, kimsenin «yerim garanti» diye rehavete kapılmasına izin vermiyor; lejyonerler bile her antrenmanda seviyelerini kanıtlamak zorunda kalıyor;

Teknik direktörün otoritesi ve kararlılığı: «Altın Top» sahibi olarak Fabio Cannavaro, dış baskılara veya gazetecilerin isteklerine göre değil, sadece kendi görüşlerine göre kadro kuracağını açıkça ilan etti — bu durum takımın teknik direktöre psikolojik olarak tam güven duymasını sağlıyor.

Fabio Cannavaro ve Eldor Shomurodov'un Fergana'daki açıklamaları, milli takımın İran maçına sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da mutlak bir savaşçı ruhuyla hazır olduğunu açıkça gösterdi.

Sizce Fabio Cannavaro'nun «genç veya yaşlı kavramı yok» felsefesi milli takımımıza nasıl bir fayda sağlar? Muhammad Hakimov İran maçında ilk kez sahaya çıkıp gol atabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yarınki süper maç öncesinde bu hararetli basın toplantısının analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!