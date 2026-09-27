Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!

·20·Dünya
Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!

Hindistan'da yaşanan şaşırtıcı ve komik bir olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Yerel bir içki dükkanına gizlice giren çevik bir maymun, raflardaki içeceklerden tadınca fena halde sarhoş oldu. Dükkan çalışanlarının ve müşterilerin gözü önünde sarhoş olan hayvan, dengesini kaybederek bulduğu ilk yerde — satışa hazır bekletilen bira kutuları ve kasalarının üzerinde mışıl mışıl uyuyakaldı.

Paylaşılan videolarda, maymunun insanların gürültüsüne bile aldırış etmeden alkolün etkisiyle derin bir uykuya daldığı görülüyor. Bu komik durum, internet dünyasında hızla yayılarak hayvanların şehir ortamına uyumu ve insan alışkanlıklarına olan ilgisi üzerine geniş tartışmalara yol açtı.

«İçki dükkanı, davetsiz misafir ve bira kutusunda uyku»: Olayın 5 ana noktası

Hindistan'da meydana gelen komik ve sıra dışı olaydan en önemli gerçekler:

  • Dükkana gizli ziyaret: Maymun, kalabalık bir yerdeki içki dükkanına gizlice girdi;

  • Sarhoşluk derecesi: Raflardaki açık içeceği içen canlı, hızla alkolün etkisine girerek çakırkeyif oldu;

  • Bira kutuları üzerinde uyku: Sarhoş olan maymun hareket edemeyerek Carlsberg, Kingfisher ve Budweiser kasalarının üzerinde kıvrılıp uyuyakaldı;

  • Tanıkların şaşkınlığı: Dükkan sahipleri ve müşteriler durumu izleyerek, hayvanın halini gülümseme ve şaşkınlıkla videoya kaydetti;

  • Sosyal medyanın hit konusu: Söz konusu video birkaç saat içinde milyonlarca izlenme toplayarak sosyal ağlarda en çok paylaşılan konu haline geldi.

Olayın detayları ve hayvanın durumunun sınıflandırılması

Dükkandaki beklenmedik olay ve göstergelerin karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Dükkanda yaşanan durumun detayları

Olayın yaşandığı yer

Hindistan'daki bir alkollü içecek dükkanı

Baş kahraman

Şehir ortamında yaşayan özgür yerel maymun

Hayvanın davranışı

Dükkanın içine girip içki şişesinden sıvı içti

Sonuç ve final

Fena halde sarhoş olup bira kasalarının üzerinde sızıp kaldı

Dükkan çalışanlarının tutumu

Durumu hızla videoya alıp sosyal ağlarda paylaştılar

Sosyal ağların tepkisi

Esprili yorumlar, komik paylaşımlar ve viral içerik

Zooloji ve etoloji uzmanlığı: Maymunlar neden alkole ilgi duyar?

Biyologlar, hayvan dünyası araştırmacıları ve uzmanların sonuçları:

  • «Evrimsel meyve fermantasyonu»: Vahşi doğada maymunlar, ağaçlarda fazla olgunlaşmış ve fermente olmuş tatlı meyveleri yemeye alışkındır; bu meyveler doğal etanol içerir ve hayvanlara hafif enerji ile iştah verir;

  • İnsanları taklit etme etkisi: Şehirlerde yaşayan maymunlar, insanların kaplardan su veya meyve suyu içtiğini sürekli gözlemler; dükkandaki açık şişeyi gören canlı, onu sıradan bir sıvı sanarak içmiş ve düşük vücut ağırlığı nedeniyle saniyeler içinde sarhoşluğun pençesine düşmüştür;

  • Güvenlik ve tedbir önlemleri: Uzmanlar, sarhoş hayvanların bazen agresifleşebileceği veya alkol zehirlenmesi yaşayabileceği konusunda uyarıyor; bu nedenle yerleşim yerlerindeki dükkanların hayvan girişini engelleyici bariyerlere sahip olması gerekir.

Sizce şehir yaşamına alışmış hayvanların bu tür davranışları tehlikeli mi, yoksa doğanın sadece ilginç bir parçası mı? Bu gibi durumlarda esnafların ve yerel halkın nasıl davranması gerektiğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve günü keyifli geçirmek için bu komik olayı tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

MaymunBiraAlkolViral İçerikHindistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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