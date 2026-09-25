Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi

·19·Spor
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi

İngiltere'nin son şampiyonu Manchester Citybasın servisi, FIFA günleri kapsamında milli takımlarına çağrılan yıldız oyuncularının uluslararası arenadaki performanslarını yakından takip ederek özel bir rapor yayınladı. İngiliz devi, Norveç ve Portekiz maçlarının yanı sıra Özbekistan milli takımının İran'a karşı aldığı sansasyonel hazırlık maçı galibiyetine (3:1) de özel bir parantez açtı. Haberde, stoper Abdukodir Khusanov'un bu karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldığı ve İran gibi güçlü bir rakibin ataklarını başarıyla savuşturduğu belirtildi.

Özbekistan'ın galibiyetine Eldor Shomurodov'un dublesi ve Husayn Norchaev'in geç golü zemin hazırlarken, rakibin tek golü Jahongir Orozov'unkendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi. Ayrıca, City'nin golcüsü Erling Haaland, Danimarka karşısındaki dramatik maçta (3:2) iki gol atarak takımını grup liderliğine taşırken, 'City' kaptanı Ruben Dias, Portekiz'in Galler karşısındaki 1:0'lık galibiyetinde savunmayı adeta kilitledi ve milli formayla 81. maçına başarıyla çıktı.

“Khusanov'un İran performansı, Haaland'ın dublesi ve Dias'ın savunması”: Manchester City raporunun 5 ana noktası

İngiliz kulübü tarafından yayınlanan resmi değerlendirmeden en önemli gerçekler:

  • City'nin gözünden Özbekistan: Manchester kulübünün resmi sitesi, Özbekistan'ın İran karşısındaki 3:1'lik galibiyetini geniş bir şekilde ele aldı;

  • Khusanov'dan 90 dakikalık ustalık: Abdukodir Khusanov, merkez savunmada 90 dakika boyunca güven veren oyunuyla dikkat çekti;

  • Shomurodov'un dublesi ve Norchaev'in noktayı koyuşu: Özbekistan adına Shomurodov'un 2 ve Norchaev'in 1 golü galibiyeti getirdi;

  • Haaland'dan süper verimlilik: Erling, Danimarka kalesine 2 gol göndererek (3:2) 75. dakikada galibiyet golünü ağlara bıraktı;

  • Dias'ın 81. maçı: 29 yaşındaki Ruben Dias, Galler'i tek isabetli şutla sınırlayarak 1:0'lık başarıya katkıda bulundu.

Manchester City lejyonerleri: Uluslararası arenadaki sonuçlar ve istatistiksel karşılaştırma

Kulübün resmi bülteninde yer alan maç verileri:

Oyuncu ve Milli Takım

Rakip ve Nihai Skor

Süre ve Pozisyon

Kişisel Performans

Maçın Genel Önemi

Abdukodir Khusanov (Özbekistan)

İran (3:1)

90 dakika (Stoper)

Savunmayı sağlam tuttu

Kıta devine karşı büyük galibiyet

Erling Haaland (Norveç)

Danimarka (3:2)

90 dakika (Santrafor)

Duble (18' ve 75' dakikalarda)

Takımını grup lideri yaptı

Ruben Dias (Portekiz)

Galler (1:0)

90 dakika (Kaptan, Savunma)

Gol yemeden tamamlanan maç, 81. milli maç

Uluslar Ligi unvanını koruma yolu

Futbol ekspertizi: Bu takdir Özbek futbolu için neden büyük bir olay?

Spor yorumcuları ve uluslararası gözlemcilerin sonuçları:

  • City medyasında Özbekistan ismi: Dünyanın en değerli ve prestijli kulüplerinden birinin, milli takımımızın oyununu Haaland ve Dias gibi süper yıldızlarla aynı seviyede anması, futbolumuzun küresel pazardaki değerinin arttığını gösteriyor;

  • Khusanov'un güven veren oyunu: İran gibi fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı 90 dakika hatasız oynamak, Khusanov'un uluslararası düzeydeki yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı;

  • Milli takımın psikolojik yükselişi: İran karşısında alınan bu 3:1'lik net galibiyet, milli takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki bir sonraki maçları öncesinde önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Sizce Abdukodir Khusanov yakın gelecekte Manchester City gibi üst düzey kulüplerin ilk 11'inde oynayacak seviyeye ulaşabilir mi? Milli takımımızın İran karşısındaki 3:1'lik galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun uluslararası başarısına dair bu özel makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Manchester CityAbdukodir KhusanovErling HaalandÖzbekistan Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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