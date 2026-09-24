Washington ile Pekin arasındaki küresel jeopolitik rekabetin en hassas ve tarihi anlarından birinde, ABD yönetimi tarafından gerçekleştirilen beklenmedik diplomatik hamle uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD'ye resmi devlet ziyareti gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'i şahsen karşılayan Donald Trump Çinli mevkidaşını etkilemek ve Amerikan askeri gücünü sergilemek amacıyla ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını havalandırdı.

Beyaz Saray protokolü tarafından titizlikle planlanan ve Pekin liderine psikolojik baskı uygulayarak Amerikan'ın mutlak askeri üstünlüğünü göstermeyi amaçlayan bu sansasyonel demarş, beklenmedik bir şekilde tamamen ters tepti. Diplomatik çevreler ve uluslararası analistler, Çin liderinin soğukkanlı ve vakur karakteri ile Pekin'in eşsiz sabra dayalı doğu diplomasisi karşısında stratejik havacılığın bu şekilde sergilenmesinin, Washington'ın tedirginliği ve aşırı huzursuzluğu olarak algılandığını belirtiyor.

Peki, Donald Trump neden Xi Jinping'e tam olarak B-1 Lancer uçaklarıyla güç gösterisi yapmaya karar verdi, bu adım neden ters sonuç verdi ve bu olay iki büyük güç arasındaki zirvenin gündemini nasıl değiştirdi?

«B-1 Lancer uçuşu, Xi Jinping'in soğukkanlılığı ve diplomatik hata»: Olayın 5 temel noktası

Trump ve Xi Jinping görüşmesindeki sansasyonel gerçeklerden en önemli noktalar:

Kişisel karşılama ve üst düzey saygı: Donald Trump, ABD'ye devlet ziyareti için gelen Çin lideri Xi Jinping'i bizzat karşıladı;

Stratejik B-1 Lancer bombardıman uçaklarının uçuşu: Üst düzey konuğu etkilemek ve askeri gücü göstermek için ses hızını aşabilen stratejik uçaklar havalandırıldı;

Psikolojik baskı hedefi: Washington, bu gösteri ile ticaret ve jeopolitik müzakereler öncesinde güçlü bir pozisyon elde etmeye çalıştı;

Beklenmedik «ters etki»: Güç gösterisi planı Xi Jinping'i etkilemedi, aksine ABD yönetiminin rahatsız ve agresif durumunu gözler önüne serdi;

Doğu diplomasisinin zaferi: Çin heyeti bu askeri şovu görmezden gelerek, müzakerelerdeki stratejik çıkarlarına soğukkanlılıkla odaklandı.

ABD ve Çin zirvesi: Trump'ın askeri demarşı ve tarafların pozisyonlarının karşılaştırılması

Washington'ın güç gösterisi taktiği ve Pekin'in diplomatik tepkisinin analizi:

Kriterler ve yönelimler ABD tarafı (Donald Trump yönetimi) Çin tarafı (Xi Jinping heyeti) Ziyaret statüsü ve çıkar Devlet ziyaretini küresel hegemonya platformuna dönüştürmek Hukuki eşitlik ve küresel ekonomik ortaklığı güçlendirmek Seçilen psikolojik enstrüman B-1 Lancer stratejik bombardıman uçaklarını havalandırmak Mutlak soğukkanlılık, vakur duruş ve açık provokasyona gelmemek Hedeflenen ana amaç Çin liderini etkilemek ve askeri güçle gözdağı vermek Stratejik istikrarı ve pozisyonunun sağlamlığını korumak Elde edilen nihai sonuç «Ters etki» — güç değil, sinirli bir huzursuzluk izlenimi Ahlaki ve diplomatik üstünlüğü sergilemek Protokol formatı Olağan diplomatik normların dışında askeri şov Resmi, kararlı ve dengeli devletlerarası protokol Uluslararası kamuoyu değerlendirmesi Aşırı teatral ve yersiz askeri baskı Yüksek siyasi kültür ve istikrarlı devlet iradesi

Jeopolitik ve askeri uzmanlık: B-1 Lancer demarşı neden Trump'ın aleyhine işledi?

Uluslararası güvenlik analistleri ve doğu bilimcilerin sonuçları:

Doğu felsefesinde güç gösterisi — zayıflık belirtisidir: Çin siyasi kültüründe açıkça kas göstermek ve silahla övünmek güç değil; aksine sinirlilik, güvensizlik ve alternatif argümanların eksikliğinin kanıtı olarak yorumlanır; Xi Jinping'e bombardıman uçaklarını göstererek Trump, Pekin karşısında diplomatik acizliğini belli etti;

B-1 Lancer sembolü ve anlamı: Ses hızını aşabilen B-1 Lancer, nükleer ve ağır seyir füzeleri taşıyabilen bir silahtır; bunu barışçıl bir diplomatik zirvede dostluk veya ortaklık sembolü olarak kullanmak devletlerarası etiğe aykırıdır ve müzakerelerin samimiyetine gölge düşürdü;

Pekin'in hazırlığı ve karşı önlemleri: Çin, halihazırda hipersonik silahları, modern filosu ve hava savunma sistemlerine sahip ikinci süper güç olarak kabul ediliyor; böyle bir cephaneliğe sahip bir lideri uçak gürültüsüyle korkutmak gerçeklerle bağdaşmıyordu;

İç ve dış kamuoyu farkı: Bu demarş, Amerikalı seçmenler ve iç medya için gösterişli görünmüş olabilir, ancak büyük jeopolitik sahnede Washington'ın ortakları ve rakipleri tarafından alt düzey bir siyasi şov olarak değerlendirildi.

Donald Trump'ın B-1 Lancer ile Xi Jinping'e "ders verme" planı, diplomaside askeri güç gösterisinin her zaman zafer getirmediğini kanıtlayan tarihi bir ders oldu.

Sizce üst düzey devlet ziyaretlerinde bu tür ağır askeri teçhizat ve bombardıman uçaklarını havalandırmak uygun mu, yoksa bu diplomatik etiketin kaba bir ihlali mi? Xi Jinping'in soğukkanlı vakarı, Trump'ın güç gösterisi taktiğini kırabildi mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin perde arkasını aralayan bu özel analizi tüm jeopolitik meraklılarıyla paylaşın!