İsviçre deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi'nin 1. haftasında Avrupa'nın en disiplinli ve düzenli takımlarından biri olan İsviçre Milli Takımı, deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu. Üsküp'teki mücadelede Murat Yakın'ın öğrencileri, üstün seviyelerini ve kusursuz taktik disiplinlerini sergileyerek ev sahibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın kaderini İsviçre'nin hızlı ve keskin atakları belirledi: 22. dakikada tecrübeli orta saha Remo Freuler perdeyi açarken, maçın yıldızı olan Zeki Amduni 41 ve 74. dakikalarda attığı gollerle güzel bir dubleye imza attı.

Sogdiana taraftarlarının yakından tanıdığı Makedon forvet Ljupche Doriev maç kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde kaldı ve oyuna girmedi. Deplasmanda alınan bu farklı galibiyet, İsviçre'yi grupta favori konumuna taşırken, 29 Eylül'de İskoçya'ya karşı oynanacak bir sonraki deplasman maçı öncesinde büyük moral oldu.

«3-0'lık skor, Amduni'nin dublesi ve Yakın'ın taktiği»: Deplasman galibiyetinin 5 ana noktası

Uluslar Ligi 1. hafta maçına dair en önemli resmi gerçekler:

İsviçre'den 3-0'lık net galibiyet: Murat Yakın'ın ekibi deplasmanda güven verici ve farklı bir galibiyet aldı;

Zeki Amduni'nin parlayışı ve dublesi: Forvet oyuncusu 41 ve 74. dakikalarda attığı iki harika golle maçın adamı oldu;

Freuler ile hızlı açılış: 22. dakikada Remo Freuler, konuk ekibin oyun üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı;

Ljupche Doriev yedek kaldı: Kuzey Makedonya'nın kilit isimlerinden biri olan Doriev, teknik heyetin kararıyla sahaya çıkmadı;

29 Eylül'deki yeni sınavlar: Kuzey Makedonya 2. haftada Slovenya deplasmanına giderken, İsviçre İskoçya'ya konuk olacak.

Uluslar Ligi (1. hafta): Kuzey Makedonya - İsviçre maçı detayları

Maçın teknik verileri, gollerin kronolojisi ve kadro karşılaştırması:

İstatistikler ve Kriterler Kuzey Makedonya Milli Takımı İsviçre Milli Takımı Maç Sonucu 0 3 (Farklı deplasman galibiyeti) Golü atanlar Gol yok Freuler 22, Amduni 41, 74 (Duble) Kaleci ve Savunma Hattı Dimitrievski, Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera Kobel, Atekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez Orta Saha ve Hücum Bardhi, Elmas, Kostadinov, Gashatarov, Miovski Jashari, Freuler, Rieder, Manzambi, Ndoye, Amduni Yapılan Değişiklikler Mitrovski (46), Stojcevski (75) oyuna girdi (Doriev oynamadı) Sow, Bürgy (63), Sanchez, Aebischer (75), Boteli (86) Sıradaki 2. hafta maçı (29 Eylül) Deplasmanda Slovenya'ya karşı Deplasmanda İskoçya'ya karşı

Futbol analizi: İsviçre deplasmanda neden bu kadar rahat kazandı?

Avrupa futbolu analistleri, yorumcular ve spor uzmanlarının görüşleri:

«Yakın'ın tercih ettiği yoğun pres ve merkez üstünlüğü»: Ardon Jashari ve Remo Freuler ikilisi orta sahayı tamamen kontrol etti; Makedonya'nın yaratıcı isimleri Elif Elmas ve Enis Bardhi'ye boş alan bırakılmadı, bu da ev sahibinin hücumlarını daha başlamadan bitirdi;

Zeki Amduni'nin soğukkanlılığı ve dinamizmi: Hücum hattında Amduni pozisyon alma ve fırsatları değerlendirmede yüksek beceri sergiledi; attığı her iki gol de savunma arkasına koşu ve vuruş hassasiyetinin bir sonucuydu;

Kuzey Makedonya'nın hücumdaki zayıflığı: Ljupche Doriev gibi hızlı kanat oyuncularının sahaya sürülmemesi ve Miovski'nin yalnız kalması nedeniyle takım, Kobel'in kalesinde ciddi bir tehlike yaratamadı.

Sizce İsviçre 29 Eylül'de İskoçya deplasmanında da bu kadar rahat bir galibiyet alabilir mi? Kuzey Makedonya teknik direktörünün Ljupche Doriev'i yedek bırakması maçın kaderini ne kadar etkiledi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu Uluslar Ligi analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!