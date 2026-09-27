Londra'da 5 gollü gerilim: İspanya, İngiltere'yi 3-2 ile devirdi!

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası, gerçek bir futbol draması ve sürprizlerle başladı. Londra'daki muhteşem karşılaşmada kıtanın iki devi İngiltere ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi. Şiddetli, çekişmeli ve gollü geçen süper mücadelede "Boğalar", 3-2'lik skorla geri dönüş zaferine imza attı. Maçın henüz 2. dakikasında Lamine Yamal perdeyi açarken, İngilizler ilk yarıda Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle durumu kendi lehlerine çevirdi.

Ancak ikinci yarıda Harry Kane'in kaçırdığı penaltı maçın kırılma noktası oldu: Oyuna sonradan giren Alex Baena ve Mikel Oyarzabal attıkları gollerle İspanya'ya deplasmanda kritik 3 puanı getirdi. Prag'da oynanan bir diğer heyecan verici maçta ise Hırvatistan, Çekya'yı 2-1 mağlup etti; 41 yaşındaki efsane kaptan Luka Modrić'in attığı akılalmaz gol taraftarları büyüledi.

"Londra'da beş gol, Kane'in trajedisi ve Modrić büyüsü": 1. haftanın 5 ana başlığı

Uluslar Ligi'ndeki merkez maçlarla ilgili en önemli resmi gerçekler:

İspanya'nın Londra'daki 3-2'lik zaferi: "Boğalar", zorlu deplasmanda İngilizleri mağlup etti;

Kane'in kaçırdığı penaltı: Harry Kane 54. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ve bu durum maçın kaderini belirledi;

Yedek kulübesinden gelen kahramanlar: İspanya adına 55. dakikada oyuna giren Alex Baena ve Mikel Oyarzabal galibiyet gollerini kaydetti;

Lamine Yamal'dan bir hızlı gol daha: 19 yaşındaki yetenek, maçın 2. dakikasında Trafford kalesini havalandırdı;

41 yaşındaki Modrić'ten gol ve galibiyet: Luka Modrić, Çekya deplasmanında fileleri sarsarak Hırvatistan'ın 2-1'lik galibiyetinin temelini attı.

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Londra ve Prag'daki merkez maçların detaylı sonuç tablosu:

Göstergeler ve Kriterler İngiltere — İspanya karşılaşması Çekya — Hırvatistan karşılaşması Nihai Skor 2 : 3 (İspanya'nın geri dönüş zaferi) 1 : 2 (Hırvatistan'ın deplasman galibiyeti) Goller Gordon 36, Kane 40 – Yamal 2, Baena 60, Oyarzabal 74 Karabec 54 – Modrić 47, Pašalić 77 Kırılma Anı Harry Kane 54. dakikada penaltıdan yararlanamadı Modrić'in 47. dakikadaki psikolojik golü Kartlar ve Disiplin O'Riley 67, Guehi 69, Bellingham 81 Faulsüz, pozisyonel taktiksel mücadele Teknik Direktör hamleleri Rogers, Garner, Gibbs-White, Calvert-Lewin oyuna girdi Pašalić ve Budimir girdi, Pašalić 77. dakikada galibiyet golünü attı Maçın Kahramanı Alex Baena ve Mikel Oyarzabal (Gol atan yedekler) Luka Modrić (41 yaşında sahadaki lider ve golcü)

Futbol Analizi: İngiltere neden kaybetti ve Modrić fenomeni nedir?

Uluslararası spor analistleri ve Avrupa futbolu uzmanlarının görüşleri:

"İspanya'nın yedek kulübesi gücü": Luis de la Fuente'nin 55. dakikada Nico Williams ve Ferran Torres yerine Baena ile Oyarzabal'ı alması oyun şemasını kökten değiştirdi; bu iki oyuncu 15 dakika içinde iki gol atarak İngiliz savunmasını şaşırttı;

Kane'in üzerindeki baskı ve kırılan tempo: İngilizler 2-1 öndeyken 54. dakikada kaçan penaltı takıma psikolojik bir darbe vurdu; Bellingham ve Saka kanatlarda aktif olsa da, savunma merkezinde Konsa ve Guehi, İspanyolların hızlı kontra ataklarına direnemedi;

41 yaşındaki Modrić'in ölümsüz yeteneği: Hırvat kaptanın bu yaşta bile yüksek yoğunluklu maçlarda liderlik etmesi ve gol atması dünya futbolunda nadir görülen bir olay; golü, Çekya baskısı altındaki takıma gerekli psikolojik üstünlüğü geri kazandırdı.

Sizce İngiltere'nin mağlubiyetinin temel sebebi Kane'in kaçırdığı penaltı mı yoksa savunma hataları mı? 41 yaşındaki Luka Modrić'in hala üst düzeyde oynamasına kişisel olarak nasıl değer veriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolunun bu heyecan verici analizini tüm taraftarlarla paylaşın!