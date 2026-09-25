Fergana'daki İstiklal Stadyumu'nda Özbekistan milli takımının İran karşısında aldığı 3:1'lik galibiyet, Basra Körfezi ve Tahran medyasında gerçek bir şok etkisi yarattı. İran'ın en etkili futbol yayınlarından biri olan «Team Melli Actu» portalı, milli takımın Fergana'daki oyununu «trajik bir utanç» olarak nitelendirerek teknik direktör Amir Ghalenoei'nin performansını sert bir dille eleştirdi. Yayın analistleri, İran'ın Özbek futboluna karşı galibiyet hasretinin tam 7 maça ulaştığınıve Ghalenoei'nin üst üste üçüncü kez Özbekistan'a yenilerek rakibine karşı hiçbir çözüm üretemediğini acıyla kaydetti: «İran bir kez daha utanç verici ve zayıf bir oyun sergiledi! Amir Ghalenoei'nin çalışma tarzı, basit amatör yöntemleri ve milli takım içindeki sabotajı anımsatıyor. Özbekistan milli takımı ve şahsen Fabio Cannavaro teknik direktörümüze nasıl futbol oynanması gerektiği konusunda gerçek bir taktik dersi verdi!».

İranlı uzmanlar, Ghalenoei'nin hala yaşlanmış eski kadroya saplanıp kaldığını, yetenekli gençlere yol vermediğini ve nesil değişimini geciktirerek kıta devini uçurumun kenarına getirdiğini açıkça yazıyor. Maçın 10. dakikasında savunma hatalarını iyi değerlendiren Eldor Shomurodov skoru açarken, bir kendi kalesine golle durum eşitlense de, 58. dakikada Behruz Karimov'un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Shomurodov soğukkanlılıkla gole çevirerek duble yaptı. Uzatma dakikalarında ise Husayn Norchayev, İran kalesine 3. golü göndererek rakibi üzerinde tam bir hakimiyet kurdu.

Peki, İran'ın 7 maçtır Özbekistan'ı yenememesinin altında yatan kriz nedir, Cannavaro'nun Ghalenoei üzerindeki taktik üstünlüğü nelerde kendini gösterdi ve Tahran'da teknik direktörün istifası artık kaçınılmaz mı?

«7 maçlık galibiyetsizlik, 'sabotaj' suçlaması ve Cannavaro dersi»: İran basınının tepkisinden 5 ana nokta

«Team Melli Actu» tarafından yayınlanan sert rapordan en önemli gerçekler ve sonuçlar:

«Trajik mağlubiyet ve utanç»: İran basını, Fergana'daki 1:3'lük skoru milli takım tarihindeki en zayıf ve utanç verici performanslardan biri olarak değerlendirdi;

Özbekistan'a karşı 7 maçlık galibiyetsiz seri: İran milli takımı, son 7 resmi ve hazırlık maçının hiçbirinde Özbekistan'ı yenemedi;

Cannavaro'nun taktik master-class'ı: İtalyan uzman Fabio Cannavaro'nun Amir Ghalenoei'yi her alanda çaresiz bıraktığı İranlılar tarafından açıkça kabul edildi;

Ghalenoei'ye «sabotaj» suçlaması: Teknik direktörün eskimiş kadroya güvenmesi, taktik yoksunluğu ve nesil değişimini durdurması sert bir şekilde kınandı;

Shomurodov'un dublesi ve Norchayev'in noktayı koyuşu: Özbekistan'ın liderleri, rakibin kaba hatalarını ve kaleci Beiranvand'ın kural ihlalini iyi değerlendirerek mutlak bir üstünlük sergiledi.

İran ve Özbekistan karşılaşması: İki takımın durumu ve basın değerlendirmesi karşılaştırması

Fergana'daki maçtan sonra ortaya çıkan gerçek durumun analizi:

Göstergeler ve kriterler Özbekistan milli takımı (Kazanan) İran milli takımı («Team Melli») Nihai skor ve goller 3:1 (Shomurodov 10', 58' pen., Norchayev 90+3') 1 gol (J. Orozov 49' k.k.) Teknik direktör seviyesi Fabio Cannavaro: Yüksek taktik ve sistem Amir Ghalenoei: «Amatör yöntemler ve çaresizlik» Karşılıklı maçlar dinamiği 7 maçtır İran'a yenilmiyor 7 maçtır Özbekistan'ı yenemiyor Kadro ve nesil durumu Gençlerin entegrasyonu (Karimov, Norchayev, Orozov) Yaşlı emektarlara körü körüne bağlılık Ruhsal ve zihinsel durum Kıta devlerinden korkmayan cesur bir takım Psikolojik çöküş, güvensizlik ve kriz Ulusal basın tepkisi Galibiyet ve Cannavaro dönemini alkışlama Teknik direktör istifası ve sert alay

Futbol ekspertizi ve analiz: İran neden 7 maçtır Özbekistan'ı yenemiyor?

Uluslararası futbol analistleri ve Asyalı yorumcuların sonuçları:

«İran kompleksi» Özbekistan'daTahran'a taşındı: Eskiden Özbekistan İran'dan çekinip beraberliğe razı olurken, son yıllarda bu denge tamamen tersine döndü; 7 maç boyunca İran, Özbek futbolunun fiziksel gücü, hızı ve düzeni karşısında çaresiz kalıyor; artık İranlılar Özbekistan'a karşı sahaya çıkmaktan korkuyor;

Cannavaro'nun presi ve İran savunmasındaki panik: Daha 10. dakikada İranlı savunmacıların kaba hatası ve Shomurodov'un golü, Cannavaro'nun uyguladığı yüksek presin meyvesiydi; Behruz Karimov'un içeri dalışında kaleci Beiranvand'ın sinirlenip rakibinin yüzüne vurması, İran'ın ruhsal olarak çöktüğünü gösterdi;

Ghalenoei'nin «muhafazakar tuzağı»: «Team Melli Actu»nun doğru belirttiği gibi, İran'da yeni nesil oluşturma süreci durmuş durumda; Taremi, Azmun ve Hajisafi gibi yıldızlar artık sahada eskisi gibi 90 dakikalık dinamizmi koruyamıyor; Özbekistan ise Fayzullayev, Norchayev, Karimov gibi gençlerle oyun temposunu rahatça kontrol ediyor;

Teknik direktörlük seviyesindeki fark: Ghalenoei'nin eski usulü, dünya futbolunun elitinden gelen, modern 4-3-3 sistemini mükemmel bilen Fabio Cannavaro'nun taktiğine kesinlikle dayanamadı.

Fergana'daki bu tarihi 3:1'lik skor sadece Özbekistan'ın Asya'daki gücünü doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda İran futbolunu derin reformlar ve teknik direktör istifası eşiğine getirdi.

Sizce İran milli takımının Özbekistan'a karşı 7 maçtır galibiyet alamamasının ana sebebi nedir — Cannavaro yönetimindeki takımımızın güçlenmesi mi yoksa İran futbolundaki kriz mi? İran basınının Ghalenoei'ye verdiği «sabotajcı» ve «amatör teknik direktör» şeklindeki sert değerlendirmesine şahsen nasıl bakıyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek futbolunun zaferini konu alan bu özel analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!