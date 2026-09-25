63 yaşındaki Japon kadın kendisinden 32 yaş küçük bir erkekle evlendi

Japonya'da 63 yaşındaki Azarashi isimli bir kadın, kendisinden 32 yaş küçük olan 31 yaşındaki bir erkekle evlenmesi ve birlikte bir evlilik ajansı işletmeleriyle internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Bu durum South China Morning Post tarafından bildirildi.

Azarashi, önceki eşiyle 20 yıldan fazla yaşamış ve 48 yaşında boşanmıştı. Ardından çocuğunu tek başına büyüttü ve evcil hayvan kıyafetleri satan bir işle uğraştı.

Şu anki eşiyle tanışması 2020 yılının Ağustos ayında Tokyo'daki bir kafede başladı. Azarashi, kafede birinin unuttuğu telefonu bulup sahibine teslim etti. Bir hafta sonra toplu taşımada tesadüfen tekrar karşılaştılar ve telefon numaralarını değiştirdiler. Ardından düzenli olarak konuşmaya başladılar.

İlginç olan ise çiftin ilişkilerinin ilk döneminde birbirlerinin gerçek yaşlarını bilmemeleriydi. Yaklaşık bir ay sonra yaşlarını öğrendiler. Buna rağmen ilişkilerini sürdürmeye karar verdiler.

Azarashi'nin oğlu, şu anki eşinden 6 yaş büyük. Gencin annesi ise Azarashi'den 6 yaş küçük olup başlangıçta ilişkilerine karşı çıktı. Daha sonra oğlunun kararlı tutumu üzerine ilişkiyi kabul etti.

Çift, 2022 yılının Aralık ayında evliliklerini resmen kaydettirdi. Sosyal medyada birbirlerine "Prenses" ve "Prens" diye hitap ediyorlar. Şu anda birlikte bir evlilik ajansı yönetiyorlar.

