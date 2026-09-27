“Makyaj temizliği”: Çinli öğretmen kız öğrencilerin yüzünü bezle sildi (video)

·1·Dünya
“Makyaj temizliği”: Çinli öğretmen kız öğrencilerin yüzünü bezle sildi (video)

Çin'deki ortaokullardan birinde yaşanan beklenmedik bir olayı gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında sert tartışmalara yol açtı. Okul girişinde duran erkek öğretmen, derse makyajlı gelen kız öğrencileri tek tek durdurarak yüzlerini elindeki ıslak bezle doğrudan sildi.

Kurumda öğrencilerin makyajlı derse gelmesini yasaklayan iç kuralların bulunduğu ve öğretmenin bu davranışını, öğrencilerin okula “öğrenciye uygun, sade ve doğal bir görünümle” gelmesi gerektiği gerekçesiyle savunduğu anlaşıldı. Ancak bu durum kamuoyunu ikiye böldü: Bir grup okul disiplinini kesin bir dille desteklerken, diğerleri bu yöntemi kişisel dokunulmazlığın ve hijyen kurallarının açık bir ihlali olarak değerlendiriyor.

“Islak bez, okul kapısı ve disiplin talebi”: Tartışmalı olayın 5 ana noktası

Çin'deki bu sansasyonel okul olayından en önemli gerçekler:

  • Kapıdaki ceza: Öğretmen makyajlı kızları okul girişinde durdurup yüzlerini bezle temizledi;

  • İç yasakların varlığı: Okul yönetmeliğinde öğrencilerin her türlü kozmetik ürün kullanmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi;

  • “Öğrenciye uygun görünüm” talebi: Öğretmen, hareketini eğitim ortamında tevazu ve öğrenci statüsüne uyulması gerekliliği ile gerekçelendirdi;

  • Hijyen ve sağlık sorunu: Tek bir bezle birden fazla öğrencinin yüzünü silmenin cilt enfeksiyonlarını yayma riski oluşturduğu belirtiliyor;

  • Sosyal medyadaki kutuplaşma: Kamuoyu, disiplini koruma gerekliliği ile çocuğun onurunun zedelenmesi sınırları konusunda ikiye bölündü.

Okul talebi ve uygulama yöntemi: Sorunun karşılaştırmalı analizi

Kurallara uyum ve seçilen önlemin sınıflandırılması:

Kriterler ve parametreler

Okulun resmi talebi

Öğretmen tarafından uygulanan yöntem

Temel amaç

Öğrencilerin derse uygun, aşırı süssüz bir görünümde olmalarını sağlamak

Girişte yüzdeki makyajı bezle zorla silmek

Pedagojik araç

Açıklama çalışmaları, uyarı ve velilerle iletişim

Herkesin gözü önünde açıkça hareket etmek

Psikolojik etki

Disipline gönüllü uyum

Akranlarının önünde utanma ve ruhsal baskı

Hijyenik durum

Temiz ve sağlıklı ortam

Tek bir bez ve su ile yüz cildini silme riski

Destekleyenlerin görüşü

Okul bir moda gösterisi yeri değildir, disiplin şart

Kural ihlaline karşı hızlı bir önlem olarak kabul edildi

Eleştirenlerin görüşü

Çocuğun kişiliğine ve onuruna saygı duyulmalıdır

Kabalık ve çocuk hakları sınırlarının ihlali

Pedagojik ve psikolojik ekspertiz: Sorunu çözmenin kabul edilebilir yolu hangisi?

Eğitim uzmanları ve çocuk psikologlarının sonuçları:

  • “Toplu utandırma etkisi”: Ergenlik döneminde dış görünüşe verilen değer ve toplum önündeki bu tutum, öğrencide okula karşı nefret ve içsel psikolojik travma yaratabilir;

  • Sağlık ve hijyen kuralları: Yüz cildi çok hassastır, ortak kullanılan bez aracılığıyla çeşitli dermatolojik hastalıkların ve döküntülerin oluşma ihtimali yüksektir;

  • Sistemli çözüm gerekliliği: Okul kurallarını uygulatmak fiziksel müdahale ile değil, veli komiteleri, sınıf rehber öğretmenlerinin görüşmeleri ve iç uyarı mekanizmalarıyla daha etkili olur.

Sizce öğretmenin okul kurallarını ihlal eden kız öğrencilere karşı böyle sert bir önlem alması doğru mu, yoksa pedagojik normların dışına mı çıkılmıştır? Modern okullarda öğrencilerin dış görünüşü ve makyaj konusunu düzenlemek için en doğru yol nedir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve eğitim açısından önemli olan bu konuyu geniş kitlelere ulaştırın!

Çin OkuluMakyajBezOkul KurallarıEğitim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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