Çin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandı

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Çin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandı

Çin'de kanser ve beyin trombozu nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70 yaşındaki bir kadın, ölümünden bir gün sonra soğutuculu tabutta kendine geldi. Beklenmedik durum, kadının yakınları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili haberi “The Paper” yayın organı duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri kadının ölümünü resmen tescil ettirdikten sonra onu özel soğutuculu bir tabuta yerleştirdi. Ancak 9 Eylül akşamı, merhumenin gelini tabutun içinden gelen zayıf inleme seslerini duydu.

Bunun üzerine kadın derhal tabuttan çıkarıldı. İki gün sonra, 11 Eylül'de ailenin tüm yakınları evde toplandığı sırada, emekli kadın kısmen bilincini kazanarak gözlerini açtı.

Bununla birlikte, genel durumu ağır seyretmeye devam etti. Kadın kendi başına su içme ve yemek yeme imkanına sahip değildi. Akşam saatlerine doğru durumu tekrar kötüleşti ve aynı gün hayatını kaybetti. 13 Eylül'de defnedildi.

Söz konusu olay, aile üyelerinden biri tarafından kamuoyuna duyurulduktan sonra Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Bazı internet kullanıcıları olayın gerçekliğinden şüphe duydu.

Ancak olayı bildiren kişi, yakın birinin ölümüyle ilgili böyle detayların kimse tarafından uydurulmayacağını vurguladı. Ayrıca kadının akrabalarının verdiği bilgiler, yerel halk ve köy yetkilisi tarafından da doğrulandı.

Köy yetkilisi, tabutun derin dondurucu modunda değil, hafif soğutma modunda çalıştığını belirtti. Yetkili, bu durumun kadının hayatta kalmasını sağlamış olabileceğini ifade etti.

Doktorlar ise bu olayı “sahte ölüm” durumuyla açıkladı. Böyle bir durumda insan vücudundaki metabolizma, yani madde değişimi keskin bir şekilde yavaşlar. Sonuç olarak nefes alma ve nabız neredeyse hissedilmeyecek seviyeye gelebilir.

Hasta, ölümle karıştırılması kolay olan derin bir koma haline girer. Bu nedenle uzmanlar, bir kişinin ölümünü resmen tescil ederken her zaman katı ve profesyonel tıbbi kriterlere uyulması gerektiğini vurguluyor.

ÇinSahte ÖlümTıpHaberİlginç Olaylar
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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