İtfaiyeci yangını söndürdükten sonra itfaiye aracının üzerinde namaz kıldı

Türkiye'nin Elazığ ili Aşağıdemirtaş bölgesinde tarla yangını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Konuyla ilgili haberi İHA servis etti.

Ardından itfaiyecilerden biri, ikindi namazının vaktinin çıkmasına dakikalar kaldığını fark etti. Namazını vaktinde kılabilmek için yangın bölgesinde bulunan itfaiye aracının üzerine çıkarak namazını eda etti.

İtfaiyecinin aracın üzerinde namaz kıldığı anlar, çevredeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Söz konusu görüntüler daha sonra internette yayılarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.