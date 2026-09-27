Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin ev sahipliği yaptığı prestijli Körfez Kupası futbol turnuvasında grup aşamasının 2. hafta maçları, gerçek bir yoğunluk ve şaşırtıcı dramalara sahne oldu. Turnuvanın favorilerinden biri olan ev sahibi Suudi Arabistan milli takımı, Umman karşısında sahaya çıkarak rakiplerini 3-0'lık net ve tartışmasız bir skorla mağlup etti ve 6 puanla grup liderliğini perçinledi. Günün en ateşli ve nefes kesen karşılaşması ise Kuveyt ile Irak milli takımları arasında yaşandı.

İkinci yarıda beş golün atıldığı bu süper mücadelede Iraklılar, 90+9. dakikada yedekten giren Nabil'in galibiyet golüyle 3-2'lik iradeli bir zafere uzandı. Özbek taraftarlar için bir diğer dikkat çekici nokta ise Irak milli takımında Taşkent'in «Pakhtakor» kulübü oyuncularının doğrudan yer almasıydı: savunma oyuncusu Zayd Tahsin 90 dakika boyunca sahada kalırken, Aymar Husayn 80. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçların ardından gruptaki mücadele zirve noktasına ulaştı.

«90+9. dakikadaki mucize, 3-0'lık skor ve Pakhtakor lejyonerleri»: 2. haftanın 5 ana noktası

Cidde'deki maçlarla ilgili en önemli resmi gerçekler:

Irak'ın 90+9. dakikadaki galibiyeti: Kuveyt ile 2-2 berabere devam eden maçta Nabil, son saniyelerde skoru 3-2'ye getirdi;

Suudi Arabistan'ın 3-0'lık büyük zaferi: Ev sahibi ekip, Umman kalesine üç gol göndererek puanını 6'ya çıkardı;

Al Buraykan'dan hızlı duble: Suudi forvet, 11 ve 34. dakikalarda iki gol atarak maçın kahramanı oldu;

«Pakhtakor» temsilcileri sahada: Irak milli takımında Tahsin tam süre oynadı, Husayn ise 80. dakikada oyuna girdi;

Gruptaki durum: Suudi Arabistan 6 puanla 1., Irak 4 puanla 2. sırada yer alarak play-off'a çok yaklaştı.

Körfez Kupası (2. hafta): Cidde maçlarının istatistiksel ve teknik karşılaştırması

Kuveyt — Irak ve Umman — Suudi Arabistan maç tablosu:

Göstergeler ve kriterler Kuveyt — Irak maçı Umman — Suudi Arabistan maçı Final skoru 2 : 3 (Irak'ın iradeli galibiyeti) 0 : 3 (Suudi Arabistan'ın büyük zaferi) Gol atanlar Nasir 75 (pen.), 90 – Iqbal 52, Rashid 83, Nabil 90+9 Al Buraykan 11, 34, Kadesh 18 Puan durumu Irak (4 puan, 2. sıra), Kuveyt (0 puan, 4. sıra) Suudi Arabistan (6 puan, 1. sıra), Umman (1 puan, 3. sıra) Kırılma anı 90. dakikada Kuveyt skoru eşitledi, 90+9'da Nabil kazandırdı Suudiler ilk 35 dakikada üç gol atarak işi bitirdi «Pakhtakor» oyuncularının rolü Tahsin (tam 90 dakika), Husayn (80. dakikada girdi) Yerel yıldızlar (Kanno, Al Dawsari, Tambakti) Maçın ana özeti Son saniyeye kadar süren fantastik gerilim Ev sahibinin mutlak sınıfı ve pozisyonel üstünlüğü

Futbol ekspertizi: Neden Irak ve Suudi Arabistan ana favori oldu?

Orta Doğu futbol analistleri ve spor uzmanlarının sonuçları:

«Irak takımının kırılmaz karakteri ve rotasyon»: Kuveyt'in iki kez skoru eşitlemesine rağmen, Iraklıların son saniyelere kadar baskıyı bırakmaması ve 75. dakikada yedekten giren Nabil'in gol atması, teknik heyetin yedek kulübesini ideal kullandığını gösteriyor;

«Pakhtakor» lejyonerlerinin fiziksel yükü: Zayd Tahsin'in merkez savunmadaki güvenli hareketleri ve Aymar Husayn'ın zor durumlarda sahaya girmesi, Özbekistan liginde edindikleri tecrübenin uluslararası turnuvalarda da yüksek değerlendirildiğini gösteriyor;

Suudi Arabistan'ın şampiyonluk temposu: Umman karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, ev sahibinin sadece gruptan çıkmakla kalmayıp, kendi taraftarı önünde Körfez Kupası'nı kaldırmak için en büyük aday olduğunu kanıtladı.

Sizce Irak milli takımı, bu güçlü karakteri ve «Pakhtakor» lejyonerlerinin desteğiyle Körfez Kupası finaline kadar gidebilir mi? Suudi Arabistan'ın kendi sahasındaki 3-0'lık galibiyetini ve şampiyonluk potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu futbolunun en yoğun analizini tüm taraftarlarla paylaşın!