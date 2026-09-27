Taşkent'te çarpıcı rövanş: Muhiddin Mamajonov, Magomed Saliyev'i mağlup etti (video)

·14·Spor
Taşkent'te çarpıcı rövanş: Muhiddin Mamajonov, Magomed Saliyev'i mağlup etti (video)

Başkent Taşkent'te karma dövüş sanatları tutkunlarının ilgisini çeken büyük bir MMA gecesi olan «Mangu 5» turnuvası sona erdi. Turnuvanın en çekişmeli ve merakla beklenen karşılaşmalarından birinde, Özbekistanlı ünlü dövüşçü Muhiddin Mamajonov, Rusyalı tecrübeli ve tehlikeli sporcu Magomed Saliyev ile karşı karşıya geldi. Yarı orta sıklette gerçekleşen bu prensip meselesi haline gelmiş mücadele; yüksek tempo, sert vuruş alışverişi ve soğukkanlı taktiksel hamlelerle tam 3 raunt sürdü.

Halkımızın temsilcisinin her alandaki üstünlüğü ve isabetli vuruşları, hakemlerin oybirliğiyle aldığı karara yansıdı ve Muhiddin Mamajonov puan farkıyla haklı ve önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda sembolik bir anlam da taşıyordu: Saliyev, daha önce «Mangu 1» turnuvasında bir diğer Özbek dövüşçü Amirxon Alixo‘jayev'i daha ilk rauntta ağır bir nakavtla mağlup etmişti. Mamajonov, bu zorlu rakibin yeni bir sansasyon yaratmasına engel olarak, vatandaşı adına gereken rövanşı almış oldu.

«3 rauntluk dominasyon, 10. galibiyet ve Saliyev'in mağlubiyeti»: Mücadelenin 5 ana noktası

Taşkent'teki prensip mücadelesi hakkında en önemli resmi bilgiler ve gerçekler:

  • Mamajonov'un parlak zaferi: Özbekistanlı sporcu, 3 rauntluk mücadelenin sonunda hakem kararıyla galip geldi;

  • 10. galibiyet tescillendi: Mamajonov, profesyonel kariyerindeki 13. maçında 10. galibiyetini kutladı;

  • Saliyev'e karşı rövanş etkisi: Vaktiyle Amirxon Alixo‘jayev'i nakavt eden Rusyalı sporcu, bu kez Özbek dövüşçü karşısında çaresiz kaldı;

  • Yarı orta sıklette önemli adım: Muhiddin, ligin şampiyonluk yarışındaki konumunu ciddi şekilde sağlamlaştırdı;

  • Saliyev'in 5. mağlubiyeti: Tecrübeli Rusyalı atlet, kariyerindeki 18. maçında beşinci kez mağlubiyet acısını tattı.

Mangu 5: Muhiddin Mamajonov ve Magomed Saliyev mücadelesi istatistikleri

Dövüşçülerin tecrübesi, profesyonel kayıtları ve karşılıklı mücadele verilerinin karşılaştırması:

Göstergeler ve Kriterler

Muhiddin Mamajonov (Özbekistan)

Magomed Saliyev (Rusya)

Sıklet ve Statü

Yarı orta sıklet (Sıralama maçı)

Yarı orta sıklet (Sıralama maçı)

Maç süresi ve formatı

Tam 3 rauntluk şiddetli mücadele

Tam 3 rauntluk şiddetli mücadele

Nihai hakem kararı

Puanla galibiyet (Net zafer)

Puanla mağlubiyet

Dövüşçünün genel karnesi

13 maç: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik

18 maç: 13 galibiyet, 5 mağlubiyet

Mangu ligindeki geçmişi

Yerel taraftarların favorisi

Mangu 1'de A.Alixo‘jayev'i 1. rauntta nakavt etti

Sahadaki temel üstünlük

Mesafe kontrolü ve istikrarlı vuruşlar

Güçlü fiziksel baskı ve kontra vuruşlar

MMA ve spor analizi: Bu galibiyet neden Mamajonov'un kariyerinde önemli bir dönüm noktası?

Karma dövüş sanatları uzmanları ve sektör analistlerinin sonuçları:

  • «Saliyev'in sert vuruşlarını etkisiz hale getirmek»: Rusyalı dövüşçünün agresif ve nakavtçı olduğu biliniyordu; Mamajonov ilk saniyelerden itibaren rakibi kendine yaklaştırmadan, ayak ve el vuruşlarıyla mesafeyi korudu ve tehlikeli saldırılarını boşa çıkardı;

  • Psikolojik engeli aşmak: Amirxon Alixo‘jayev'in 1. rauntta nakavt olduğunu bilerek böyle bir rakiple karşılaşmak yüksek zihinsel hazırlık gerektiriyordu; Muhiddin maç boyunca hiçbir aceleciliğe izin vermeyerek mücadelenin senaryosunu tamamen kontrolü altında tuttu;

  • Şampiyonluk kemerine giden doğru yol: 10 galibiyet barajına ulaşmak, Mamajonov'u yakın zamanda «Mangu» liginde yarı orta sıklet şampiyonluk kemeri için ana aday haline getiriyor.

Sizce Muhiddin Mamajonov'un Magomed Saliyev karşısındaki zaferinde en büyük rolü ne oynadı — isabetli taktik mi yoksa taraftar desteği mi? Mamajonov'un bir sonraki adımı hangi dövüşçüye karşı olmalı ve şampiyonluk kemeri için mi olmalı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek MMA ustasının bu tarihi zaferini tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!

Muhiddin MamajonovMagomed SaliyevMangu 5 TurnuvasıTaşkent MMA TurnuvasıKarma Dövüş Sanatları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te büyük dövüş: Muhiddin Mamajonov Rus nakavt ustasına karşı!Taşkent'te büyük dövüş: Muhiddin Mamajonov Rus nakavt ustasına karşı!25 Ağustos 22:00Özbekistan, Ermenistan'ı 3,5:0,5'lik skorla mağlup ederek tek başına liderliğe yükseldiÖzbekistan, Ermenistan'ı 3,5:0,5'lik skorla mağlup ederek tek başına liderliğe yükseldiDün 20:25Muhiddin Mamajonov sakatlık nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetti (video)Muhiddin Mamajonov sakatlık nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetti (video)14 Haziran 12:02ABD mağlup oldu: Abdusattorov Caruana'yı, Yakubboyev Niemann'ı devirdiABD mağlup oldu: Abdusattorov Caruana'yı, Yakubboyev Niemann'ı devirdi25 Eylül 20:30Merab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik FedakarlıkMerab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik Fedakarlık23 Eylül 19:59Abu Dabi'de Tarihi UFC Gecesi: Biri Parladı, Biri Direndi (Video)Abu Dabi'de Tarihi UFC Gecesi: Biri Parladı, Biri Direndi (Video)26 Temmuz 00:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı