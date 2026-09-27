Taşkent'te çarpıcı rövanş: Muhiddin Mamajonov, Magomed Saliyev'i mağlup etti (video)

Başkent Taşkent'te karma dövüş sanatları tutkunlarının ilgisini çeken büyük bir MMA gecesi olan «Mangu 5» turnuvası sona erdi. Turnuvanın en çekişmeli ve merakla beklenen karşılaşmalarından birinde, Özbekistanlı ünlü dövüşçü Muhiddin Mamajonov, Rusyalı tecrübeli ve tehlikeli sporcu Magomed Saliyev ile karşı karşıya geldi. Yarı orta sıklette gerçekleşen bu prensip meselesi haline gelmiş mücadele; yüksek tempo, sert vuruş alışverişi ve soğukkanlı taktiksel hamlelerle tam 3 raunt sürdü.

Halkımızın temsilcisinin her alandaki üstünlüğü ve isabetli vuruşları, hakemlerin oybirliğiyle aldığı karara yansıdı ve Muhiddin Mamajonov puan farkıyla haklı ve önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda sembolik bir anlam da taşıyordu: Saliyev, daha önce «Mangu 1» turnuvasında bir diğer Özbek dövüşçü Amirxon Alixo‘jayev'i daha ilk rauntta ağır bir nakavtla mağlup etmişti. Mamajonov, bu zorlu rakibin yeni bir sansasyon yaratmasına engel olarak, vatandaşı adına gereken rövanşı almış oldu.

«3 rauntluk dominasyon, 10. galibiyet ve Saliyev'in mağlubiyeti»: Mücadelenin 5 ana noktası

Taşkent'teki prensip mücadelesi hakkında en önemli resmi bilgiler ve gerçekler:

Mamajonov'un parlak zaferi: Özbekistanlı sporcu, 3 rauntluk mücadelenin sonunda hakem kararıyla galip geldi;

10. galibiyet tescillendi: Mamajonov, profesyonel kariyerindeki 13. maçında 10. galibiyetini kutladı;

Saliyev'e karşı rövanş etkisi: Vaktiyle Amirxon Alixo‘jayev'i nakavt eden Rusyalı sporcu, bu kez Özbek dövüşçü karşısında çaresiz kaldı;

Yarı orta sıklette önemli adım: Muhiddin, ligin şampiyonluk yarışındaki konumunu ciddi şekilde sağlamlaştırdı;

Saliyev'in 5. mağlubiyeti: Tecrübeli Rusyalı atlet, kariyerindeki 18. maçında beşinci kez mağlubiyet acısını tattı.

Mangu 5: Muhiddin Mamajonov ve Magomed Saliyev mücadelesi istatistikleri

Dövüşçülerin tecrübesi, profesyonel kayıtları ve karşılıklı mücadele verilerinin karşılaştırması:

Göstergeler ve Kriterler Muhiddin Mamajonov (Özbekistan) Magomed Saliyev (Rusya) Sıklet ve Statü Yarı orta sıklet (Sıralama maçı) Yarı orta sıklet (Sıralama maçı) Maç süresi ve formatı Tam 3 rauntluk şiddetli mücadele Tam 3 rauntluk şiddetli mücadele Nihai hakem kararı Puanla galibiyet (Net zafer) Puanla mağlubiyet Dövüşçünün genel karnesi 13 maç: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik 18 maç: 13 galibiyet, 5 mağlubiyet Mangu ligindeki geçmişi Yerel taraftarların favorisi Mangu 1'de A.Alixo‘jayev'i 1. rauntta nakavt etti Sahadaki temel üstünlük Mesafe kontrolü ve istikrarlı vuruşlar Güçlü fiziksel baskı ve kontra vuruşlar

MMA ve spor analizi: Bu galibiyet neden Mamajonov'un kariyerinde önemli bir dönüm noktası?

Karma dövüş sanatları uzmanları ve sektör analistlerinin sonuçları:

«Saliyev'in sert vuruşlarını etkisiz hale getirmek»: Rusyalı dövüşçünün agresif ve nakavtçı olduğu biliniyordu; Mamajonov ilk saniyelerden itibaren rakibi kendine yaklaştırmadan, ayak ve el vuruşlarıyla mesafeyi korudu ve tehlikeli saldırılarını boşa çıkardı;

Psikolojik engeli aşmak: Amirxon Alixo‘jayev'in 1. rauntta nakavt olduğunu bilerek böyle bir rakiple karşılaşmak yüksek zihinsel hazırlık gerektiriyordu; Muhiddin maç boyunca hiçbir aceleciliğe izin vermeyerek mücadelenin senaryosunu tamamen kontrolü altında tuttu;

Şampiyonluk kemerine giden doğru yol: 10 galibiyet barajına ulaşmak, Mamajonov'u yakın zamanda «Mangu» liginde yarı orta sıklet şampiyonluk kemeri için ana aday haline getiriyor.

Sizce Muhiddin Mamajonov'un Magomed Saliyev karşısındaki zaferinde en büyük rolü ne oynadı — isabetli taktik mi yoksa taraftar desteği mi? Mamajonov'un bir sonraki adımı hangi dövüşçüye karşı olmalı ve şampiyonluk kemeri için mi olmalı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek MMA ustasının bu tarihi zaferini tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!