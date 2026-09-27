Çin'de dev pençeli yeni bir dinozor türü keşfedildi

Çin'de yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfedildi. Bilim insanları ona Kayrasaurus changliensis adını verdi. Erken Kretase döneminde günümüz Çin'inin Liaoning eyaleti bölgesinde yaşamıştır. Bu konuda Phys.org haber verdi.

Yeni tür, terizinozorlar grubuna aittir. İki ayak üzerinde yürüyen bu canlı, dış görünüşü ve özellikle büyük pençeleri nedeniyle araştırmacılar tarafından «tüylü ayı»ya benzetilmiştir. Ön ayaklarındaki uzun ve kavisli pençeleri, kendine özgü anatomik özelliklerinden biri olarak kabul edilir.

Araştırmaya temel oluşturan neredeyse tam iskelet, henüz erginleşmemiş bir dinozora aittir. Buna rağmen uzunluğu 3,6 metreyi aşmıştır. Bilim insanları hayvanın ağırlığını yaklaşık 275 kilogram olarak tahmin etmektedir.

Kayrasaurus'un bir diğer sıra dışı özelliği ise dişlerinin çok küçük ve sık dizilmiş olmasıdır. Üst çenesinin her iki tarafında 32'den fazla, alt çenesinde ise en az 45 diş yuvası tespit edilmiştir. Bu nedenle toplam diş sayısının 77'den fazla olabileceği düşünülmektedir.

Terizinozorların ataları yırtıcı teropodlardı. Ancak evrim sürecinde bu grubun üyeleri bitkilerle beslenmeye uyum sağlayan özellikler geliştirmiştir. Kayrasaurus da otoburdu ve muhtemelen daha yüksekteki bitkilerle besleniyordu.

Bilim insanlarına göre, bu yeni türün keşfi, Jehol biyotasında yaşamış terizinozorların vücut boyutlarını ve ekolojik adaptasyonlarının çeşitliliğini daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.