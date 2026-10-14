Abdukaimov'un büyük planları: Kırgızistan Asya Kupası'na nasıl hazırlanıyor?
Kırgızistan milli futbol takımının yeni teknik direktörü Urmatbek Abdukaimov takımın yaklaşan büyük turnuva öncesindeki hedeflerini açıkladı. Deneyimli uzman, 2027 yılında düzenlenecek Asya Kupası'ndaki temel görevin turnuvanın yarı finaline kadar ulaşmak olduğunu resmen vurguladı.
Teknik direktörün ifadelerine göre, ilk aşamada gruptan çıkmak birincil hedef olarak görülüyor, ancak play-off maçlarında takım her türlü rakiple mücadele etmeye ve tarihi bir sonuç kaydetmeye hazır olacak.
«Yarı final iyi bir sonuç olur»: Teknik direktörün açıklaması
Urmatbek Abdukaimov, takımın mevcut moralini ve turnuvadaki planlarını şu şekilde değerlendirdi:
Ana hedef: «Asya Kupası'ndaki hedefim yarı finale çıkmak. Benim için yarı finale ulaşmak çok iyi bir sonuç olacaktır»;
İlk öncelikli görev: «Ancak ilk etapta temel görev gruptan çıkmak. Play-off'larda ise her şey olabilir»;
Fiziksel durum avantajı: «Eğer futbolcularımız iyi bir fiziksel durumda olursa ve biz layık bir oyun sergilersek, mücadeleyi yüksek tempoda sürdüreceğiz».
Yeni hoca ile iki güven verici galibiyet
Abdukaimov yönetimindeki ilk dönem başarılı bir başlangıç yaptı:
Teknik direktörlük ataması: Urmatbek Abdukaimov, 25 Ağustos'ta Hırvatistanlı tanınmış uzman Robert Prosinečki'nin yerine atandı. Kırgızistan Futbol Federasyonu, kendisine takımı 2027 Asya Kupası'na en iyi şekilde hazırlama görevini verdi;
Bişkek'teki galibiyetler: Yeni teknik direktör yönetiminde takım, başkentte iki hazırlık maçı oynadı ve her ikisinde de farklı skorlarla galip geldi; Maldivler 5-0 mağlup edilirken, Lübnan karşısında 3-1'lik bir zafer elde edildi.
Sıradaki planlar: Vietnam ile maç ve BAE'deki kamp
Turnuvaya hazırlık planı aşama aşama devam ediyor:
Kasım ayındaki FIFA günleri: Kasım ayında Kırgızistan milli takımı, Vietnam milli takımı ile bir sonraki hazırlık maçını oynayacak;
Kısa tatil ve BAE kampı: Ardından futbolcular kısa süreli bir tatile çıkacak ve Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde antrenman kampı başlayacak;
Son aşama: Hazırlığın belirleyici son aşaması Ocak ayı başına kadar sürecek.
Asya Kupası 2027: «C» grubundaki rakipler
Turnuva yeri ve tarihi: Asya Kupası 2027 Suudi Arabistan sahalarında 7 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar düzenlenecek;
Kırgızistan'ın rakipleri: Takım, turnuvanın «C» grubunda yer alıyor ve play-off bileti için İran, Suriye ve Çin milli takımlarına karşı sahaya çıkacak.
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