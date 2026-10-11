Cannavaro kariyeri hakkında: «Hayatımdaki en güzel dönemlerden birini yaşıyorum»

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro takımla çalışmaktan büyük keyif aldığını gizlemedi. İtalyan uzman; kadronun gençleştirilmesi, elde edilen sonuçlar ve hatta mağlubiyetten sonra bile oyuncuların performansından duyduğu memnuniyet hakkında konuştu. Dünya Kupası'nın milli takım için büyük bir tecrübe okulu olduğunu ve artık tüm dikkatin Asya Kupası'na çevrildiğini vurguladı.

2006 yılında İtalya ile dünya şampiyonu olan Cannavaro, İtalya'nın prestijli La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Özbekistan'da başlatılan süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik direktör için en önemli husus sadece galibiyetler değil, takımın gelişimi ve gelecek için bir temel oluşturulmasıdır.

«İşimden büyük keyif alıyorum»

Cannavaro, Özbekistan milli takımındaki kariyerini hayatının en keyifli dönemlerinden biri olarak değerlendirdi. Takımla seçilen yolun doğru olduğunu gösteren işaretlerin şimdiden ortaya çıktığını belirtti.

«Şu anda hayatımın harika dönemlerinden birini yaşıyorum. İşimden büyük keyif alıyorum. Özbekistan'da seçtiğimiz yoldan memnunuz. Belirli bir süreç başlattık, takım kadrosunu önemli ölçüde gençleştirdik ve şimdiden iyi sonuçlar alıyoruz» dedi.

Bu ifadelerden, Cannavaro'nun milli takımı sadece yakın maçlardaki sonuçlarla değerlendirmediği anlaşılıyor. Oyuncuların gelişimi, kadrodaki jenerasyon değişimi ve uzun vadeli kalkınmayı da önemli görüyor.

Mağlubiyetten sonra bile takımın oyunundan memnun

Futbolda sonuç genellikle ana kriterdir. Ancak Cannavaro için skordan ziyade, takımın sahada nasıl hareket ettiği de büyük önem taşıyor.

Teknik direktör, bazı maçlarda ikna edici galibiyetler aldıklarını vurgularken, Güney Koreile oynanan maçı da özellikle hatırlattı. Ona göre, mağlubiyete rağmen takımın sergilediği oyun olumlu bir izlenim bıraktı.

«Bir dizi maçta ikna edici galibiyetler aldık. Ancak mağlup olduğumuzda bile, özellikle Güney Kore maçından sonra, sahadan memnun ayrıldık. Çünkü takımımızın oyunundan memnunduk» dedi Cannavaro.

Bu yaklaşım, oyuncuların sadece tabeladaki sonuca değil, oyun disiplinine, takım çalışmasına ve taktiksel görevlerin yerine getirilmesine de odaklandığını gösteriyor.

Dünya Kupası — «üniversitedeki dersler gibi»

Cannavaro röportaj sırasında, Dünya Kupası'na katılmanın milli takım için ne kadar önemli olduğuna da değindi. Bu turnuvayı oyuncular için büyük bir tecrübe kaynağı olarak değerlendirdi.

«Dünya Kupası'na büyük bir tutkuyla katıldık. Bu turnuva bizim için üniversitedeki dersler gibiydi; çok şey öğrendik. Sonuçlar ne olursa olsun, turnuvadan çok daha güçlü bir şekilde döndük. Şahsen benim için unutulmaz bir aydı, hayatımın en güzel dönemlerinden biri olarak aklımda kalacak» dedi İtalyan uzman.

Dünya Kupası gibi üst düzey bir turnuvada yer almak, oyunculara güçlü rakiplere karşı oynama, uluslararası baskıyı hissetme ve kendi potansiyellerini değerlendirme imkanı veriyor. Cannavaro'ya göre bu tecrübe, sonraki turnuvalarda da takıma fayda sağlayabilir.

17 yaşından küçük oyuncunun ilk maçı Cannavaro'yu sevindirdi

Teknik direktörün özellikle üzerinde durduğu konulardan biri de genç oyunculara şans vermek. Cannavaro yönetiminde Muhammed Hakimov, Özbekistan milli takımında ilk kez sahaya çıktı. Oyuncu, ilk maçından üç gün sonra 17 yaşına girdi.

Cannavaro bu durumu, takımda gençlere duyulan güvenin önemli bir örneği olarak dile getirdi.

«Henüz reşit olmayan bir oyuncuya milli takımda ilk maçına çıkma şansı verdik. Maçtan üç gün sonra 17 yaşına girdi. Böyle bir durumdan nasıl memnun olunmaz?» dedi teknik direktör.

Genç oyuncuların ana milli takımda şans bulması, onlar için büyük bir sorumlulukla birlikte gelişim yolunda önemli bir adımdır. Ancak bu tür oyuncuların sonraki gelişimi; düzenli maç pratiğine, doğru hazırlığa ve teknik direktörlerin güvenine bağlı olacaktır.

Artık ana hedef — Asya Kupası

Cannavaro, Özbekistan'ı önünde ciddi bir sınavın daha beklediğini vurguladı. Konu 2027 Asya Kupası. Teknik direktör grup rakiplerini kolay görmüyor ancak son dönemde kazanılan tecrübenin takıma yardımcı olacağına inanıyor.

«Bizi Asya Kupası bekliyor. Grubumuz kolay değil ancak son zamanlarda kazandığımız tüm tecrübeleri hesaba katarak turnuvaya hazırlanıyoruz. Futbol federasyonu da birlikte yaptığımız işlerden memnun» diye ekledi.

Asya Kupası 2027'nin 7 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanıyor. Özbekistan milli takımı B grubunda Bahreyn, Kuzey Kore ve Ürdün ile mücadele edecek.

Cannavaro'nun seçtiği yol meyvelerini verecek mi?

Cannavaro'nun röportajındaki ana fikir; Özbekistan milli takımında sadece bugünkü sonuçların değil, yarın için de çalışmaların yapıldığıdır. Kadroyu gençleştirmek, yeni oyunculara şans vermek ve uluslararası turnuvalarda kazanılan tecrübeden yararlanmak bu sürecin önemli parçalarıdır.

Elbette teknik direktörün memnuniyeti, önündeki tüm görevlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Takımın gerçek potansiyeli, Asya Kupası gibi önemli turnuvalarda bir kez daha test edilecek.

Özbek taraftarlar için Cannavaro'nun sözlerindeki en umut verici nokta şu: Teknik direktör takımın bugünkü durumundan memnun ve geleceği için çalışmaktan keyif alıyor. Şimdi bu güveni sahada istikrarlı bir oyun ve önemli sonuçlarla pekiştirme sırası oyuncularda.