Geçtiğimiz günlerde UFC kendisi için yeni bir bölge olan Orta Asya'daki ilk turnuvasını Kazakistan'da düzenleyeceğine dair haberler yayılmıştı. Buna göre lig, 1 Mayıs 2027 tarihinde Almatı şehrinde bir müsabaka düzenlemeyi planlıyor.

Dikkat çekici olan ise, sosyal medyada UFC'nin 2027 yılı bölgesel genişleme planına ilişkin bir iç belgenin ortaya çıkmasıdır. «UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia» (12 Kasım 2026 tarihli) adlı bu belgeye göre, dünyanın önde gelen MMA organizasyonu 2027 yılının üçüncü çeyreğinde (Q3 2027), yani sonbahar mevsiminde Taşkent şehrindeki «Humo Arena» kompleksinde de bir turnuva düzenlemeyi öngörüyor.

Belgedeki 4 şehir, arenalar ve mevcut durum

Yayılan belgede 2027 yılı için önerilen dört müsabaka yeri, tahmini tarih, arena kapasitesi ve projenin mevcut durumu şu şekilde belirtilmiştir:

No Şehir ve Ülke Önerilen Tarih İlk Arena (Kapasite) Mevcut Durum (Status) 1 Almatı (Kazakistan) 1 Mayıs 2027 «Almaty Arena» (~12 000) Müzakere aşamasında (In Negotiation) 2 Taşkent (Özbekistan) 2027 3. Çeyrek (Q3) «Humo Arena» (~12 500) İnceleniyor (Under Review) 3 Bişkek (Kırgızistan) 2027 4. Çeyrek (Q4) «Bishkek Arena» (~10 000) Konsept aşamasında (Concept) 4 Tiflis (Gürcistan) 2027 3. Çeyrek (Q3) «Tbilisi Sports Palace» (~9 500) Müzakere aşamasında (In Negotiation)

Lig bölgeyi seçerken nelere dayanıyor?

Belgenin «Temel Faktörler» (Key Considerations) bölümünde UFC, Orta Asya pazarına girişinde dört önemli hususu kaydetmiştir:

Orta Asya'da UFC hayran kitlesinin hızla büyümesi;

Bölgeden yetişen üst düzey ve tanınmış dövüşçülerin (Shavkat Rakhmonov, Asu Almabayev ve diğerleri dahil) varlığı;

Yerel yönetimlerden gelen güçlü ilgi ve organizasyonel-tanıtım desteği;

Arena hazırlıkları ve televizyon yayını lojistiği konusunda çalışmaların yürütülmesi.

Hatırlatmak isteriz ki, daha önce Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Otabek Umarov ABD ziyareti kapsamında UFC Başkanı Dana White ile görüşmüştü. Henüz ağlarda yayılan bu belgeyle ilgili lig tarafından resmi bir onay verilmedi.

Sizce 2027 sonbaharında Taşkent'teki Humo Arena'da bir UFC turnuvası düzenlenirse, kartta hangi Özbek dövüşçüleri görmeyi en çok isterdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!