Özbekistan'da U-17 Asya Kupası: 16 takım belli oldu
Özbekistan'ın ev sahipliğinde 2027 yılında düzenlenecek U-17 Asya Kupası'nın eleme aşaması sona erdi. Kıtanın en güçlü 16 genç milli takımı final aşamasına katılmaya hak kazandı. Bunlar arasında Özbekistan da yer alıyor. Kırgızistan ise son turda galip gelmesine rağmen averaj farkıyla turnuvaya veda etti.
U-17 Asya Kupası'nın tüm katılımcıları belli oldu
Asya Futbol Konfederasyonu, 2027 yılında Özbekistan'da düzenlenecek U-17 Asya Kupası'nın final aşamasında yer alacak takımların tam listesini açıkladı.
Turnuvaya toplam 16 milli takım katılacak. Bunlardan dokuzu, Katar'da düzenlenen U-17 Dünya Kupası'nda Asya kıtasını temsil ettikleri için Asya Kupası final aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Geriye kalan yedi takım ise eleme maçlarında gruplarını lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.
U-17 Asya Kupası 2027 final aşaması katılımcıları:
Doğrudan katılım hakkı kazanan takımlar:
Özbekistan
Avustralya
Çin
Japonya
Güney Kore
Katar
Suudi Arabistan
Tacikistan
Vietnam
Eleme aşamasıyla katılım hakkı kazanan takımlar:
Endonezya
Irak
Suriye
İran
Hindistan
Yemen
Lübnan
Kırgızistan kazandı ancak Asya Kupası'na katılamadı
Eleme aşamasının son turunda Kırgızistan U-17 milli takımı, Moğolistan'ı 2-1 mağlup etti. Ancak bu galibiyet, Kırgız oyuncuların final aşamasına çıkması için yeterli olmadı.
Kırgızistan milli takımı, averaj farkıyla Yemen'in gerisinde kalarak turnuvadan elendi. Yemen ise eleme sonuçlarına göre Özbekistan'daki final aşamasına katılma hakkı elde etti.
Suriye milli takımı da elemelerde averaj farkıyla BAE'yi geride bırakarak 16 katılımcı arasına adını yazdırdı.
Asya Kupası, Mayıs 2027'de Özbekistan'da düzenlenecek
Bilgi notu: U-17 Asya Kupası final aşaması, 13-29 Mayıs 2027 tarihleri arasında Özbekistan'da gerçekleştirilecektir.
Ev sahibi Özbekistan milli takımı turnuvaya doğrudan katılacak. Kıtanın en yetenekli genç futbolcularının sahne alacağı turnuva, ülkemizde genç futbolunun gelişimi için önemli bir uluslararası platform olacaktır.
- #U-17 Asya Kupası
- #Özbekistan Futbol Federasyonu
- #Asya Futbol Konfederasyonu
- #Genç Futbolu
- #Futbol Turnuvası
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…