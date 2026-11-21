Özbekistan'ın ev sahipliğinde 2027 yılında düzenlenecek U-17 Asya Kupası'nın eleme aşaması sona erdi. Kıtanın en güçlü 16 genç milli takımı final aşamasına katılmaya hak kazandı. Bunlar arasında Özbekistan da yer alıyor. Kırgızistan ise son turda galip gelmesine rağmen averaj farkıyla turnuvaya veda etti.

U-17 Asya Kupası'nın tüm katılımcıları belli oldu

Asya Futbol Konfederasyonu, 2027 yılında Özbekistan'da düzenlenecek U-17 Asya Kupası'nın final aşamasında yer alacak takımların tam listesini açıkladı.

Turnuvaya toplam 16 milli takım katılacak. Bunlardan dokuzu, Katar'da düzenlenen U-17 Dünya Kupası'nda Asya kıtasını temsil ettikleri için Asya Kupası final aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Geriye kalan yedi takım ise eleme maçlarında gruplarını lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

U-17 Asya Kupası 2027 final aşaması katılımcıları: