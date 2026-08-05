Cannavaro radikal karar aldı: Artık isim değil, form belirleyici olacak

Özbekistan Millî Takımı’nda yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fabio Cannavaro, futbolcuların artık geçmiş başarıları veya itibarları için değil, mevcut form durumları ve sahadaki performansları temel alınarak kadroya çağrılacağını açıkça belirtti.

İtalyan teknik adam, Asya Kupası öncesinde kadronun gençleştirileceğini, taktik dizilişin değişeceğini ve millî takımda rekabetin artırılacağını açıkladı. Ayrıca maaşıyla ilgili haberlere yanıt veren Cannavaro, teknik heyetle ilgili şaşırtıcı ayrıntıları da paylaştı.

«Geçmiş başarılar artık yeterli olmayacak»

Cannavaro’nun basın toplantısındaki en önemli açıklaması, millî takıma futbolcu seçme kriterleriyle ilgiliydi.

«Bundan sonra futbolcuları geçmiş başarıları nedeniyle millî takıma çağırmayacağız. Kim kendini iyi gösterirse onu çağıracağım».

Bu karar, millî takımda hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmadığı anlamına geliyor. Futbolcunun geçmiş maçları, ismi veya deneyimi değil; kulübündeki mevcut formu ve antrenmanlardaki durumu temel kriter olacak.

Cannavaro, Dünya Kupası öncesinde de yaşa veya itibara göre seçim yapmayacağını, kendisini ikna eden futbolculara fırsat vereceğini söylemişti. Dolayısıyla yeni açıklama, önceki yaklaşımın daha kararlı bir hâli niteliğinde.

Bu politika deneyimli futbolcular için bir uyarı, gençler içinse büyük bir fırsat olabilir. Bundan sonra millî takıma dönmek veya kadrodaki yerini korumak isteyen her futbolcunun kulübünde düzenli oynaması ve performans göstermesi gerekecek.

Behruz Karimov — Cannavaro’nun cesur tercihi

Teknik direktör, Asya Kupası hazırlıkları sırasında yeni futbolculara daha fazla güveneceğini de açıkladı.

«Asya Kupası’ndan önce kadroda değişiklikler olacak. Gençlere daha fazla şans vereceğiz. Behruz Karimov’a gelirsek, onu Kolombiya karşısında oynattığımda birçok kişi bunun büyük bir risk olduğunu söylemişti. Ben ise gençlere güvenmeye devam edeceğim».

Behruz Karimov, Dünya Kupası’nda Kolombiya’ya karşı oynanan ilk maçta ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Genç futbolcu, büyük turnuvadaki ilk maçına rağmen etkili bir performans sergiledi ve karşılaşmanın son bölümünde topu direğe gönderdi. Özbekistan o maçtan 3-1 mağlup ayrılsa da Karimov’un performansı, teknik direktörün ona olan güvenini artırdı.

Cannavaro’ya göre genç futbolcular hata yapmaktan korkmamalı. Onlara yalnızca hazırlık maçlarında değil, büyük baskının olduğu resmî karşılaşmalarda da fırsat verilmezse uluslararası düzeyde deneyim kazanmaları mümkün olmaz.

Bu yaklaşım, Asya Kupası öncesinde kadroda birçok yeni ismin ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Ana diziliş 4-3-3 olacak

Cannavaro, millî takımın taktik modelinin de değişeceğini açıkladı. Ana planı, üç forvet ve hareketli bir orta sahaya dayanan 4-3-3 dizilişini kullanmak.

«Bundan sonra taktik diziliş değişecek. Ana taktik dizilişim 4-3-3 ve bu diziliş Aliqulov’un sakatlığı nedeniyle uygulanamadı».

Husniddin Aliqulov’un sakatlığı, teknik heyeti Dünya Kupası’nda farklı taktik çözümlere yönelmek zorunda bıraktı. Stoper seçimlerinin sınırlı olduğu bu durumda Cannavaro, üç savunmacılı dizilişe daha fazla başvurdu.

4-3-3’e geçiş, takımdan tamamen farklı bir oyun anlayışı gerektiriyor. Kanat oyuncuları savunmaya yardım etmeli, merkez orta saha oyuncuları geniş alanları kat etmeli, savunmacılar ise önde kurulacak savunma hattında oynamaya hazır olmalı.

Dolayısıyla kadrodaki değişiklikler yalnızca gençleşme amacı taşımıyor. Cannavaro, kendi temel taktik fikrine uyum sağlayacak futbolcuları da arıyor.

Asya Kupası’na «deneyim kazanmak» için gidilmeyecek

Dünya Kupası Özbekistan için tarihî bir deneyim olmuş olsa da Asya Kupası’nda teknik direktörün beklentisi tamamen farklı olacak.

«Asya Kupası’na keyif yapmak için gitmeyeceğiz. Daha göreve geldiğim ilk gün söylemiştim: Dünya Kupası’nda sonuç beklemeyin, ancak Asya Kupası’na kimseye korkmadan gideceğiz».

Cannavaro, Dünya Kupası öncesindeki basın toplantısında da Asya Kupası’nı kazanmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söylemişti. Dünya Kupası’nı bir deneyim sahası, Asya Kupası’nı ise net sonuç alınması gereken bir turnuva olarak değerlendirmişti.

Bu açıklama, millî takımın önüne ciddi bir hedef koyuyor. Artık Asya Kupası’nda gruptan çıkmak veya yalnızca iyi bir mücadele sergilemek yeterli sonuç olarak kabul edilmeyecek.

Cannavaro, takımından rakibin isminden çekinmemesini, yüksek tempoda oynamasını ve kupa için mücadele etmesini istiyor.

Maaşı ve teknik heyet hakkında ne söyledi?

Basın toplantısında Cannavaro, yıllık geliriyle ilgili yayılan haberlere de yanıt verdi.

«Maaşım 6 milyon avro değil. Benimle gelen birçok antrenörün maaşını kendi cebimden ödedim. Forvet antrenörü Rolando Bianchi, Özbekistan Millî Takımı’nda ücretsiz çalıştı».

Teknik direktör, sözleşmesindeki gerçek ücretin ne kadar olduğunu açıklamadı. Bu nedenle maaşıyla ilgili kesin rakam hâlâ bilinmiyor.

Bununla birlikte Cannavaro’nun bazı yardımcılarına kişisel kaynaklarından ödeme yaptığı yönündeki açıklaması özellikle dikkat çekti. Sözlerine göre forvetlerle çalışan Rolando Bianchi ise millî takım teknik heyetinde maaş almadan görev yaptı.

Bu bilgiler, teknik heyetin nasıl finanse edildiği ve uzmanlarla hangi şartlar üzerinden çalışıldığı konusunda yeni sorular doğuruyor.

Millî takımda rekabet yeniden başlıyor

Cannavaro’nun basın toplantısındaki açıklamaları tek bir genel doğrultuya işaret ediyor: Millî takımdaki eski statüler yeniden değerlendirilecek.

Artık:

deneyim, maç pratiğinin yerini tutmayacak;

genç futbolculara büyük maçlarda da güvenilecek;

kadronun 4-3-3 taktik modeline uyarlanması sağlanacak;

Asya Kupası’nda yalnızca katılım değil, yüksek bir sonuç talep edilecek.

Dünya Kupası’ndaki hatalar, Cannavaro’ya takımın potansiyelini ve zayıf noktalarını gösterdi. Şimdi eski kadroyu korumak yerine rekabete dayalı yeni bir takım kurmaya başlıyor.

Bu süreçte en büyük soru, kimlerin çağrılacağından çok eski liderlerden hangilerinin yerini koruyabileceği olacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu yazıyı Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!