Özbekistanlı satranç oyuncuları için 2 kontenjan: Dünya Kupası'na kimler gidecek?

Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı, Özbekistan milli takımlarına sadece tarihi sonuçlar değil, aynı zamanda 2027 Dünya Kupası için de önemli bir fırsat sundu. Ülkemiz, açık ve kadınlar kategorilerinin her birinde birer kontenjan kazandı. Şimdi ise satrançseverleri önemli bir soru meşgul ediyor: Bu fırsat kime emanet edilecek?

Özbekistan satrancı, uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Semerkant'ta düzenlenen 2026 Satranç Olimpiyatı sonuçlarına dayanarak, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE), 2027 Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası için ulusal federasyonlara ayrılan kontenjanları açıkladı.

Özbekistan, her iki kategoride de birer satranç oyuncusunu bu prestijli turnuvalara gönderme hakkı kazandı. Açık kategorideki kontenjan, Olimpiyat şampiyonu olan erkek milli takımının üyelerinden birine; kadınlar kategorisindeki kontenjan ise Olimpiyatı 13. sırada tamamlayan Özbekistan kadın milli takımının temsilcilerinden birine verilebilir.

Açık kategori: beş satranç oyuncusundan biri seçilecek

Özbekistan erkek milli takımının Olimpiyat şampiyonluğu, ülke satranç tarihindeki en önemli başarılardan biri oldu. Şimdi takım üyelerinden biri, 2027 Dünya Kupası'na katılmak için ek bir fırsata sahip.

Bu kontenjan için adaylar arasında şu satranç oyuncuları bulunuyor:

Nodirbek Abdusattorov;

Javohir Sindarov;

Nodirbek Yakubbayev;

Shamsiddin Vohidov;

Muhiddin Madaminov.

Bunların her biri, Özbekistan satrancının uluslararası arenadaki potansiyelini temsil eden isimlerdir. Ancak kontenjan tek olduğu için nihai seçim büyük önem taşımaktadır.

Burada mesele sadece satranç oyuncusunun kişisel sonuçları değildir. Dünya Kupası gibi üst düzey bir turnuvada yer alma fırsatı, sporcunun tecrübesini artırması, uluslararası reytingdeki konumunu sağlamlaştırması ve ülkesini onurla temsil etmesi için de önemlidir.

Kadınlar kategorisi: Özbekistan'ın beş adayı

Özbekistan kadın milli takımı da Olimpiyat sonuçları sayesinde 2027 Kadınlar Dünya Kupası için kontenjan hakkı kazandı. Takım turnuvayı 13. sırada bitirmiş olsa da, bu sonuç ulusal federasyon için önemli bir fırsat yarattı.

Kontenjan için adaylar:

Afruza Hamdamova;

Gulruhbegim Tohirjonova;

Umida Omonova;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva;

Guldona Karimova.

Bu satranç oyuncularından birinin Dünya Kupası'na katılması, Özbekistan kadın satrancının uluslararası ölçekte daha geniş bir şekilde tanıtılmasına hizmet edebilir.

Elbette nihai seçimde sporcunun hazırlık durumu, turnuvaya katılım imkanı ve mevcut eleme statüsü gibi faktörler etkili olabilir. Ancak kesin adayı belirlemek, ulusal federasyonun ilgili kararlarına bağlıdır.

Kontenjanlar kime verilecek ve seçim ne zaman tamamlanacak?

FIDE kurallarına göre her ulusal federasyon, Olimpiyat'ta yer alan milli takım üyelerinden birini seçebilir. Eğer takımın tüm üyeleri başka eleme yollarıyla turnuvaya katılmaya hak kazandıysa veya katılmayı reddettiyse, federasyon başka bir satranç oyuncusunu da aday gösterebilir.

Sunulan bilgilere göre, nihai temsilcilerin 1-15 Temmuz 2027 tarihleri arasında onaylanması planlanıyor.

Yani şu an için en önemli mesele, iki kontenjanın kesin sahiplerinin kim olacağıdır. Aday listesi belli ancak nihai karar verilmeden önce belirli bir satranç oyuncusunu turnuva katılımcısı olarak kabul etmek için henüz erkendir.

Olimpiyat sonuçları ile başka kaç kontenjan verildi?

Semerkant'taki Olimpiyat sonuçlarına dayanarak, dünya genelinde birçok federasyon Dünya Kupaları'na katılma fırsatı yakaladı.

Sunulan bilgilere göre, Olimpiyat sonuçları ile:

açık kategoride 83 ulusal federasyon;

kadınlar kategorisinde 45 ulusal federasyon

Dünya Kupası için kontenjan hakkı kazandı.

Bu rakamlar, Olimpiyat'ın sadece takım madalyaları için değil, aynı zamanda sonraki büyük bireysel turnuvalara eleme yapmak için de önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

İki kontenjan — iki önemli fırsat

Özbekistan için bu kontenjanların önemi, sadece 2027 turnuvasına katılmakla sınırlı değildir. Bu fırsatlar, satranç oyuncularımıza güçlü rakiplerle mücadele etme, uluslararası tecrübe kazanma ve ülkemizde satrancın gelişimi için yeni bir ivme sağlama imkanı sunar.

Şimdi gözler, ulusal federasyonun nihai seçimine çevrildi. Açık kategoride Olimpiyat şampiyonları arasından kim seçilecek? Kadınlar Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı hangi satranç oyuncusu temsil edecek?

Sizce açık kategorideki kontenjan Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubbayev, Shamsiddin Vohidov veya Muhiddin Madaminov'dan hangisine verilmelidir? Kadınlar kategorisinde ise kimi uygun aday olarak görüyorsunuz? Fikrinizi yorumlarda belirtin.