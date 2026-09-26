“Beyaz Kurtlar” Suriye ve Güney Kore’ye karşı: Özbekistan’ın sıradaki sınavları

Fergana’da gerçekleşen kritik mücadelede kıtanın devlerinden İran milli takımını 3:1 mağlup eden Özbekistan milli takımı, FIFA milli maç arası kapsamındaki bir sonraki ciddi sınavlarına hazırlıklarına başladı. İtalyan efsane, dünya şampiyonu ve Ballon d'Or sahibi Fabio Cannavaro yönetimindeki “Beyaz Kurtlar”, 1 Ekim’de Taşkent’teki görkemli Paxtakor Merkez Stadyumu’nda Suriye milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19:00’da başlayacak olan bu karşılaşma, takımımızın taktiksel değişimlerini ve hücum potansiyelini bir kez daha sergilemek için önemli bir sınav niteliği taşıyor. FIFA günleri bununla sınırlı kalmayacak; temsilcilerimiz 6 Ekim’de deplasmanda kıtanın en güçlü ekiplerinden biri olan Güney Kore ile karşılaşacak. Bu üst düzey hazırlık maçları, milli takımımızın 2027 yılı başında Suudi Arabistan ev sahipliğinde düzenlenecek Asya Kupası öncesinde yürüttüğü temel hazırlık sürecinin ana parçasını oluşturuyor.

“Cannavaro dönemi, Suriye maçı ve Seul yolculuğu”: Milli takımımızın gündemindeki 5 ana başlık

Özbekistan milli takımının planlarıyla ilgili en önemli resmi bilgiler:

Cannavaro’nun öğrencileri Paxtakor’da: 1 Ekim’de Taşkent saatiyle 19:00’da Suriye ile hazırlık maçı başlayacak;

İran karşısında alınan 3:1’lik zafer: 24 Eylül’de Fergana’da oynanan maçta Shomurodov duble yapmış, diğer gol ise Norchayev’den gelmişti;

Güney Kore ile süper deplasman maçı: 6 Ekim’de “Beyaz Kurtlar” deplasmanda Asya futbolunun devi Güney Kore ile kozlarını paylaşacak;

Asya Kupası 2027 hazırlığı: Turnuva 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan’da düzenlenecek;

“B” grubundaki rakipler belli oldu: Temsilcilerimiz kıta şampiyonası grup aşamasında Bahreyn, Kuzey Kore (KDRK) ve Ürdün ile karşılaşacak.

Özbekistan milli takımı: FIFA günleri ve Asya Kupası 2027 takvimi

“Beyaz Kurtlar”ın hazırlık maçları ve kıta şampiyonası yolundaki performans tablosu:

Tarih ve maç statüsü Rakip takım Maçın yeri ve saati Önemi ve stratejik hedefi 24 Eylül (Hazırlık) İran (3:1 galibiyet) Fergana şehri, Merkez Stadyum Shomurodov’un dublesi ve Norchayev’in golüyle gelen moral üstünlüğü 1 Ekim (Hazırlık) Suriye milli takımı Taşkent, Paxtakor Stadyumu (19:00) Cannavaro taktiklerini Taşkent taraftarı önünde denemek 6 Ekim (Hazırlık) Güney Kore milli takımı Deplasmanda (Güney Kore) Asya devine karşı üst düzey güç testi 2027 (7 Ocak – 5 Şubat) Asya Kupası (“B” grubu) Suudi Arabistan sahaları Bahreyn, KDRK ve Ürdün’e karşı şampiyonluk mücadelesi

Futbol analizi: Suriye ve Güney Kore maçları neden önemli bir temel oluşturuyor?

Uluslararası spor analistleri ve milli futbol uzmanlarının sonuçları:

“Fabio Cannavaro’nun savunma ve hücum dengesi”: Dünya futbol efsanesinin yönetiminde takım, klasik ve düzenli bir futbol sergiliyor; İran gibi güçlü bir rakibe karşı 3 gol atılması ve hücumda Shomurodov ile Norchayev ikilisinin uyumu, Cannavaro’nun sisteminin meyvelerini verdiğini gösteriyor;

Farklı tarzlardaki rakiplerle karşılaşma: Suriye fiziksel mücadeleye ve kapalı savunmaya dayanırken, Güney Kore yüksek tempo ve Avrupa tarzı yoğun presle öne çıkıyor; bu iki farklı rakip, milli takımımızın her türlü taktiksel koşula hızla uyum sağlama becerisini geliştiriyor;

Suudi Arabistan 2027 öncesi “B” grubu hazırlığı: Asya Kupası’ndaki rakiplerimiz Ürdün ve Bahreyn, tıpkı Suriye gibi Arap futbol tarzıyla oynuyor, KDRK ise hızlı ve disiplinli bir oyuna dayanıyor; bu nedenle bu iki hazırlık maçı, gelecek kıta şampiyonası öncesi en mükemmel model olarak görülüyor.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Paxtakor’daki Suriye maçında ve deplasmandaki Güney Kore karşılaşmasında nasıl bir sonuç alır? İran karşısındaki 3:1’lik galibiyetten sonra takımımızın 2027 Asya Kupası’ndaki şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızı desteklemek için bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!