UEFA Avrupa Ligi: Juventus NEC'i dağıttı, Bournemouth İspanya'yı sarstı

Kıtanın iki numaralı prestijli turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası, tam bir gol şöleni ve beklenmedik sürprizlerle başladı. Torino'da taraftarlarının karşısına çıkan İtalyan devi Juventus, Hollanda temsilcisi NEC'i 5-0'lık skorla adeta sahadan sildi. Maçta Nico Gonzalez, Alaybergovich, penaltıdan Voltemade, savunmacı Çelik ve oyuna sonradan giren Randal Kolo Muani attıkları gollerle rakip savunmayı paramparça etti.

Ayrıca İngiliz kulüpleri de Avrupa arenasında güçlerini gösterdi: Londra'da Crystal Palace, Polonya ekibi Lech'in kalesine 4 gol gönderirken, İspanya deplasmanına giden mütevazı Bournemouth, San Sebastian'da Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. İstanbul'da Beşiktaş, Fransız devi Marsilya'yı 4-1 ile geçerken, İskoçya'da Celtic kendi evinde Ferencvaros'a 3-1 mağlup oldu.

Peki, Torino'daki bu hücum futbolu Juventus'un Avrupa Ligi şampiyonluğunun en büyük favorisi olduğunu kanıtlıyor mu, Premier Lig takımları bu turnuvayı domine edebilir mi ve İspanyol devi Real Sociedad'ın evindeki mağlubiyetinin sebebi neydi?

Torino'da 5-0 ve Londra Ekspresi: Merkez maçların detayları

İlk hafta kapsamında gerçekleşen farklı skorlu maçların özeti:

Juventus 5-0 NEC (Hollanda kalesine 5 gol): Nico Gonzalez 9. dakikada perdeyi açtı, 24. dakikada Alaybergovich farkı ikiye çıkardı, 35. dakikada Voltemade penaltıyı gole çevirdi; ikinci yarıda ise Çelik (75) ve Kolo Muani (82) skoru belirledi.

Crystal Palace 4-0 Lech (Polonyalılar dağıldı): Londra ekibinde Pino (10), Richards (27) ve Larsen (34) daha ilk yarıda işi bitirdi, maçın sonunda Eddie Nketiah (89) son noktayı koydu.

Real Sociedad 1-2 Bournemouth (İspanya'da şok): İngiliz kulübü Justin Kluivert (11) ve Ryan'ın (20) hızlı golleriyle 2-0 öne geçti; Gomez 58. dakikada farkı indirse de Bask ekibi mağlubiyetten kurtulamadı.

Beşiktaş 4-1 Marsilya (İstanbul'da hezimet): Fakili, Vaclav, Murilo ve Poku, Türk taraftarlar önünde Fransız kulübüne karşı net bir galibiyet aldı (Abdallah'ın tek golü Marsilya'yı kurtarmaya yetmedi).

Celtic 1-3 Ferencvaros (Glasgow'da şok): Macaristan şampiyonu deplasmanda Bamidele, Zachariassen ve Arzani'nin golleriyle İskoç devini mağlup etti.

Juventus ve Bournemouth'un taktiksel zaferi: Hat analizleri

Maç sonu futbol uzmanlarının değerlendirmeleri:

Torino ekibinin yenilenen kadrosu: Grabara kalede, Lukumi ve Kalulu savunmada sağlam dururken, Douglas Luiz ve Voltemade'nin merkezdeki yaratıcı hamleleri hücumu kusursuz kıldı; sonradan giren Kolo Muani ve Conceiçao rakibi yordu.

Bournemouth'un pragmatik kontratakları: İngiliz ekibi top kontrolünü İspanyollara bıraksa da, Kluivert ve Ryan'ın kanatlardaki hızlı bindirmeleriyle rakip savunmanın dengesini bozdu.

Marsilya savunmasındaki dağınıklık: Fransız kulübü, İstanbul'un 'ateşli' atmosferinde savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle kalesinde 4 gol gördü.

Puan durumu ve heyecan: İlk haftadan dersler

Avrupa Ligi'nde mücadelenin başlangıcı şu sonuçları doğurdu:

Juventus ana aday: 5 farklı galibiyet alan İtalyan devi, puan tablosunun zirvesine yerleşerek şampiyonluk sinyali verdi.

Premier Lig ekiplerinin cesur yürüyüşü: Crystal Palace ve Bournemouth'un etkili başlangıcı, İngiliz kulüplerinin sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Avrupa Ligi'nde de kupa için iddialı olduğunu gösterdi.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kaydedilen bu farklı skorlar ve sürpriz mağlubiyetler, bu yılki kıta mücadelelerinin eskisinden çok daha şiddetli geçeceğini gösteriyor.

Sizce Torino'daki 5-0'lık galibiyetten sonra Juventus'u Avrupa Ligi'nin mutlak favorisi olarak görebilir miyiz? Bournemouth ve Crystal Palace gibi İngiliz takımları finale kadar gidebilir mi? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu gol şölenini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!