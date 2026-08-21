Fabio Capello: Inter’in rakibi yok, Milan ve Juventus Avrupa Ligi’ne odaklanmalı

İtalyan futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, Serie A’daki mevcut sezonun durumu, önde gelen kulüplerin transfer politikası ve şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre günümüzde ligde Milano ekibine rakip olabilecek hiçbir takım yok. Goal.com’un haberine göre deneyimli teknik adam, büyük kulüplerin Avrupa kupalarındaki şanslarını da değerlendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Capello’ya göre kadroyu güçlendirme yolundaki son hamleler Inter’in şansını daha da artırdı. Özellikle takıma katılan yeni orta saha oyuncusu, kadrodaki fiziksel eksikliği ve karakter sorununu tamamen giderdi. Deneyimli teknik adama göre kâğıt üzerinde her şey mükemmel görünüyor ve bu transfer takım için ideal son dokunuş oldu. Ancak oyuncunun yeni takımına uyum sürecini beklemek gerekiyor.

Serie A’da güç dengesi ve takipçiler

Inter’in orta sahasının şu anda çok güçlü ve derin olduğu belirtildi. Zielinski, Sucic ve Stankovic gibi oyuncuların sezon boyunca takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor. Capello, Inter’in yalnızca kâğıt üzerinde kolay görünen maçlarda konsantrasyonunu kaybetmemesi gerektiğini ve teorik olarak rakibinin bulunmadığını özellikle vurguladı.

Takipçiler arasında değişime uğramayan Roma’nın en hazır takım olduğu ifade edildi. Napoli de başkent ekibiyle aynı seviyede bulunuyor, ancak takımın Massimiliano Allegri’nin taleplerine ne kadar hızlı uyum sağlayacağı önemli bir rol oynayacak. Juventus da yavaş yavaş çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Milan’ın yeni projesi doğru yönde şekilleniyor ve sezon performansları, teknik direktörün fikirlerini oyuncuların zihnine ne ölçüde aktarabileceğine bağlı olacak.

Avrupa Ligi’ndeki hedefler

Fabio Capello’ya göre İtalya’nın büyük kulüplerini uluslararası arenada da ciddi görevler bekliyor. Özellikle Juventus ve Milan’dan Avrupa Ligi’nde büyük başarılar beklediğini gizlemedi.

Uzmanın tahminine göre kura izin verirse, bu iki İtalyan kulübünün finalde karşı karşıya gelmesi de mümkün. Bu nedenle Avrupa Ligi kupası, söz konusu takımlar için sezonun ana hedefi olmalı.