Avrupa Ligi genel aşamasının 5. haftasından bir dizi karşılaşma oynandı. Hafta kapsamında İtalya'nın Juventus kulübü Torino'da ikna edici bir galibiyet alarak liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırırken, "Crystal Palace" kendi sahasında iradeli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaların detayları ve önemli sonuçlar

Juventus'un farklı galibiyeti: Torino'da Kıbrıs ekibi Omonia'yı ağırlayan Juventus, 15. dakikada Satka'nın golüyle geriye düşmesine rağmen, Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68') ve Boga (73') tarafından atılan gollerle 4:1 skorla galip geldi. Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 13'e yükselterek puan durumunda 2. sıraya yerleşti (Omonia 6 puanla 26. sırada).

Londra'da geri dönüş: Crystal Palace kendi sahasında İspanya'nın "Real Sociedad" kulübüne karşı oynadığı maçta 66. dakikada Sarr tarafından atılan golle geriye düştü. Ancak 72. dakikada Jean-Philippe Mateta penaltıyı gole çevirerek dengeyi sağlarken, 81. dakikada McNeil ev sahibine 2:1 skorla galibiyeti getirdi (Crystal Palace — 8 puan, 12. sıra; Real Sociedad — 5 puan, 27. sıra).

Beklenmedik beraberlikler: Fransa'nın Lyon kulübü (8 puan, 14. sıra) kendi evinde Norveç'in Lillestrøm takımı (2 puan, 33. sıra) kalesini geçemedi — 0:0. Ayrıca, Sunderland ve Polonya'nın Jagiellonia kulüpleri arasındaki mücadele de 1:1 beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa Ligi. 5. hafta sonuçları ve raporları

Karşılaşma Skor Gol atanlar Juventus — Omonia 4:1 Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68'), Boga (73') — Satka (15') Crystal Palace — Real Sociedad 2:1 Mateta (72'-pen.), McNeil (81') — Sarr (66') Lyon — Lillestrøm 0:0 — Sunderland — Jagiellonia 1:1 Tuterov (47') — Yazovik (52')

Juventus kadrosu: Neto, Gatti, Lucumí (McKennie, 66), Kelly, Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (Koopmeiners, 66), Cabal (Çelik, 46), Conceição (Kolo Muani, 86), Boga, Jeff (Waltemade, 66).

Sizce Juventus bu sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilir mi?

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