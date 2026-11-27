Avrupa Ligi genel aşamasının 5. haftasında İtalyan Milan kulübü, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına karşı sahaya çıkarak muazzam bir irade sergiledi. Maç boyunca iki gol farkla geride olan Ruben Amorim öğrencileri, ikinci yarıda rakip kaleyi dört kez havalandırarak 4:2 skorla galip geldiler.

0:2'den 4:2'ye: Yedekten giren oyuncular maçın kaderini değiştirdi

Ev sahibinin güçlü başlangıcı: Karşılaşmanın 31. dakikasında 'Rossoneri' kalecisi Mike Maignan kendi kalesine gol atarken, 49. dakikada Jota Silva skoru 2:0 yaptı.

Milan'ın hızlı cevabı: 56. dakikada Hutchinson farkı bire indirdi, 63. dakikada ise Cisse dengeyi sağladı. Devre arasında oyuna dahil olan Christian Pulisic 71. dakikada takımını öne geçirirken, hakem tarafından eklenen uzatma dakikalarında ( 90+5 ) Moreyra son noktayı koydu.

Puan durumu ve maç raporu

Bu önemli galibiyetten sonra Milan puanını 6'ya yükselterek puan tablosunda 21. sıraya tırmandı. Mağlup olan Olympiakos ise 10 puanla 7. sırada kaldı.

İstatistikler Detaylar Turnuva aşaması Avrupa Ligi, 5. hafta Maç sonucu Olympiakos 2:4 Milan Goller Maignan (31'-kk), Jota Silva (49') — Hutchinson (56'), Cisse (63'), Pulisic (71'), Moreyra (90+5') Puan durumu Milan — 21. sıra (6 puan) / Olympiakos — 7. sıra (10 puan)

Olympiakos kadrosu: Ortega, Smailovic, Pirola, Retsos (Toufakis, 82), Bruno, Pedersen (Saliakas, 67), Silva, Sa, Freuler, Gelson (Fortounis, 72), Gonzalez (Yaremchuk, 67).

Milan kadrosu: Maignan, Diawara (Terracciano, 67), de Winter (Tomori, 53), Gila, Jashari, Moreyra, Rabiot, Estupinan (Musah, 46), Cisse (Comotto, 85), Hutchinson, Ramos (Pulisic, 46).

Sizce Ruben Amorim yönetimindeki Milan, bu süper geri dönüşten sonra Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına kalıp şampiyonluk için mücadele edebilir mi?

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