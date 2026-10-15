Sint-Truiden - Iberia 1999: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Sint-Truiden - Iberia 1999 karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Sint-Truiden ilk 11'i: 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (kaptan), 60. Vanwesemael R.
Sint-Truiden teknik direktörü: De Meyer F.
Iberia 1999 ilk 11'i: 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (kaptan), 8. Kardava B., 18. Lucas Cafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovich V., 19. Sikharulashvili N.
Iberia 1999 teknik direktörü: Demchenko A.
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