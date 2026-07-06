Portekiz — İspanya: İlk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası son 16 turunun en çok beklenen maçlarından biri başlamak üzere. Portekiz ile İspanya arasındaki İber derbisi için ilk 11'ler belli oldu.

Karşılaşma TSİ 23:59'da başlayacak. Kazanan takım Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

Ronaldo Portekiz hücumuna liderlik ediyor

Portekiz milli takımının ilk 11'inde Cristiano Ronaldo sahaya çıkıyor. Hücum hattında kendisine João Félix ve Pedro Neto eşlik edecek.

Orta sahada Bruno Fernandes, João Neves ve Vitinha görev yapacak. Savunmada ise Cancelo, Dias, Veiga ve Nuno Mendes'e güveniliyor.

Portekiz'in ilk 11'i:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Fernandes, João Neves, Vitinha, Neto, Félix, Ronaldo.

İspanya Yamal ile hücuma çıkıyor

İspanya'nın hücum hattında Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Álex Baena yer alıyor.

Rodri, Pedri ve Dani Olmo orta sahada top kontrolü ve oyun kurulumundan sorumlu olacak. Kaleyi Unai Simón koruyacak.

İspanya'nın ilk 11'i:

Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Çeyrek final bileti ortada

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

Portekiz — İspanya

Başlama saati: 23:59, Taşkent saati ile.

Bir tarafta Ronaldo önderliğindeki tecrübeli Portekiz, diğer tarafta Yamal ve Pedri gibi yıldızlara sahip İspanya. İber derbisinde telafisi yok; mağlubiyet Dünya Kupası'na veda anlamına geliyor.