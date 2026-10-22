Iberia 1999 - Mjällby: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Iberia 1999 - Mjällby karşılaşması 22 Ekim, TSİ 19:45'te başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Iberia 1999 ilk 11'i: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovich V., 5. Djinjolava J. (kaptan), 6. Dadiani N., 18. Lucas Cafe, 8. Kardava B., 9. Dzaganiya A., 19. Sikharulashvili N., 10. Nachkebia Z.
Iberia 1999 yedekleri: 14. Alhassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvaratskhelia D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.
Iberia 1999 teknik direktörü: Korgalidze L.
Mjällby ilk 11'i: 35. Lundin A., 33. Miettinen T., 4. Noren A., 5. Iqbal A., 14. Granath V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kaptan), 26. Hoffmann I., 23. Samuelsson A., 18. Bergström J., 29. Lindberg O.
Mjällby yedekleri: 3. Agnarsson M., 39. Arrhenius R., 6. Enggaard M., 1. Hansen S., 10. Kerr J., 25. Nilsson M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.
Mjällby teknik direktörü: Brännström A.
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