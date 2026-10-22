Iberia 1999 - Mjällby: Kadrolar ve canlı anlatım

36 Zjemali-Giorgi Jinjolava (İberia 1999) uzaktan iyi bir şans yakaladı. Vuruşu kalenin sağ alt köşesine gitti ancak Aleksandre Lundin dikkatliydi ve topu rahatça kontrol etti.

33 3:6 - her iki takımın çektiği toplam şut sayısı.

30 Mjällby oyuncuları topa sahip oluyor ve birbirlerine kısa paslar veriyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

28 Bakar Kardava (İberia 1999) topa ulaşmaya çalıştı ancak rakibin ayağına da müdahale etti. Lothar D'Hondt faul düdüğünü çaldı. Mjällby taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruş kullanacak.

24 İyi fırsat! Nika Sikharulashvili (İberia 1999) ceza sahası içinde rakibini şık bir şekilde geçti ama şutu sağ direğin hemen dışından gitti. Golü atmalıydı! Top dışarı çıktı, Mällby kale vuruşuyla oyuna devam edecek.

23 Aki Samuelsen (Mjallby), köşe vuruşunda ceza sahasına ortalamak yerine topu yakındaki arkadaşına kısa pasla çıkardı.

22 Kaleci Aki Samuelsen'in (Mjällby) şutunu harika bir kurtarışla önledi, yoksa top üst köşeye gidecekti. Hakem köşe vuruşunu işaret etti ve Mjällby korner kullanacak.

22 Aki Samuelsen (Mjällby), ceza sahası dışındaki çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

21 Bakar Kardava (İberia 1999) altın kurala uymuyor: "Başkalarına sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran." Sert bir müdahalede bulundu ve Lothar D'Hondt'a faulü çalmaktan başka çare bırakmadı. Mjällby tehlikeli bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

20 Aki Samuelsen (Mjällby) kısa kullanılan köşe vuruşuyla oyunun temposunu artırmaya karar verdi.

20 İaan Hoffmann (Mjällby) ceza sahasına ortaladı, ancak çabası engellendi ve top uzaklaştırıldı. Top oyun alanının dışına çıktı. Mjällby köşe vuruşu kullanacak.

18 Cemali-Giorgi Jinjolava (İberia 1999) serbest vuruştan topu ceza sahasına gönderdi, ancak savunma oyuncusu ilk müdahaleyi yaptı.

17 William Granath'tan (Mjällby) büyük hata ve Lothar D'Hondt düdüğünü çalıyor. Iberia 1999 lehine serbest vuruş.

14 53:47 – topla oynama oranı.

11 Lukas Kafe (İberia 1999) sarı kart gördüğü için oyun durdu.

11 İberia 1999 köşe vuruşu kullandı, ancak savunmanın güvenli müdahalesiyle tehlike önlendi.

8 Aki Samuelsen (Mjällby) iyi bir koşu yaptı ancak ceza sahası dışından çektiği şut sol direğin az farkla dışına gitti. Yine de harika bir bireysel çabaydı. Top dışarı çıktı ve Iberia 1999 lehine kaleci vuruşu kararı verildi.

5 Olle Lindberg (Mjällby) rakibini geçmek istedi ancak top uzaklaştırıldı.

2 İberia 1999 oyuncuları kısa paslarla top çeviriyor.

1 Maç yeni başladı.

21:48 Futbolcular nihayet sahaya çıktı! Maçı Iberia 1999 başlatıyor.

21:45 Bugünkü maçı Lothar D'Hondt yönetecek.

21:45 Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.