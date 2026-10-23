Midtjylland - Sint-Truiden: Kadrolar ve canlı anlatım

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Midtjylland - Sint-Truiden: Kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Midtjylland - Sint-Truiden karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Midtjylland ilk 11'i: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (kaptan), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-Seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefile J., 9. Rajovic M.

Midtjylland yedekleri: 55. Bak V., 15. Benni D., 10. Cho Gue-sung, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Ure M.

Midtjylland teknik direktörü: Tullberg M.

Sint-Truiden ilk 11'i: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (kaptan), 23. Poupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.

Sint-Truiden yedekleri: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.

Sint-Truiden teknik direktörü: De Meyer F.

Canlı anlatım CANLI
29
Sint-Truiden köşe vuruşundan yararlanamadı, rakip savunmacılar dikkatli oynayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Sofus Johannesen (Midtjylland) ceza sahası içinden şut çekti, ancak zamanında yapılan müdahale buna izin vermedi.
24
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top sağ direğin hemen dışından auta çıktı.
22🟨
Pedro Bravo (Midtjylland), biraz önce yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
22
Midtjylland iyi oynadı ve bir köşe vuruşu kazandı.
19
Oyun durdu, Pedro Bravo (Midtjylland) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.
14
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) rakibine sert bir faul yaptı, ancak hakem kendisine herhangi bir kart göstermedi.
12
Midtjylland köşe vuruşu kazandı.
11🟨
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) sarı kart gördü. Hakem Eugene Mpom Mple doğru bir karar verdi.
8
Şimdi Midtjylland köşe vuruşu kullanacak.
8
Kaleci, Julius Emefiele'nin (Midtjylland) sol direğe doğru gönderdiği tehlikeli şutu çıkarmak için uçtu.
6
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak rakip savunmacılar topu uzaklaştırmayı başardı.
5
Ousmane Diao (Midtjylland), Hyun-Seok Hong'a harika bir pas çıkardı ve o, kaleye doğru ilerliyor.
1
Maç daha yeni başladı, ilk yarı devam ediyor.
00:21
Maç: Midtjylland - Sint-Truiden. Skor: 0-0. Anlatım: Yuxin Zhang bugünkü maçta düdük çalacak.
00:21
İlk 11'ler açıklandı, kadrolar bölümünden göz atabilirsiniz.
00:21
Tüm futbol severlere merhaba, bu maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız ve en ilginç ile önemli anları aktaracağız. Hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayacağız, sadece arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
MidtjyllandSint-TruidenKonferans LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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