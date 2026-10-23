Midtjylland - Sint-Truiden: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Midtjylland - Sint-Truiden karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Midtjylland ilk 11'i: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (kaptan), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-Seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefile J., 9. Rajovic M.
Midtjylland yedekleri: 55. Bak V., 15. Benni D., 10. Cho Gue-sung, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Ure M.
Midtjylland teknik direktörü: Tullberg M.
Sint-Truiden ilk 11'i: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (kaptan), 23. Poupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.
Sint-Truiden yedekleri: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.
Sint-Truiden teknik direktörü: De Meyer F.
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