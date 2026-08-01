Nasaf'ın İlk Yaz Transferi: Paata Gudushauri Kimdir?

Nasaf, yaz transfer dönemindeki ilk önemli adımını attı. Karşı ekibi, Gürcü kanat oyuncusu Paata Gudushauri ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu transfer sadece Süper Lig'in ikinci devresi için değil. "Ejderhalar", AFC Şampiyonlar Ligi 2'de de mücadele edeceği için takıma uluslararası deneyime sahip ve hücumu güçlendirebilecek bir futbolcu gerekiyordu.

Nasaf neden özellikle Gudushauri'yi seçti?

Paata Gudushauri kanatlarda ve hücuma dönük orta saha olarak görev yapabiliyor. Hız, bire birlerde rakibi geçme ve hücumun sonuçlandırılmasında etkili olma özellikleriyle öne çıkıyor.

Gürcistan liginin resmi verilerine göre futbolcu 7 Haziran 1997 doğumlu ve şu anda 29 yaşında. Bu nedenle ilk haberdeki "31 yaşında" bilgisi doğru değil. Boyu 179 santimetre olan oyuncunun mevkisi orta saha hattıdır.

Nasaf için Gudushauri'nin birkaç yönü önemli olabilir:

iki kanatta da görev yapabilmesi;

hücumu hızlandırması;

gol pozisyonu yaratma yeteneği;

duran toplardaki etkinliği;

uluslararası maçlardaki tecrübesi.

Bu özellikler, özellikle rakiplerin kapanarak savunduğu karşılaşmalarda takıma fayda sağlayabilir.

En iyi sezonu hangisiydi?

Gudushauri kariyerinin en parlak dönemlerinden birini 2023 yılında Batum Dinamo kulübünde geçirdi.

O sezonda Gürcistan liginde:

32 maçta forma giydi;

12 gol attı;

13 asist yaptı.

Demek ki o, tek bir sezonda takımının 25 golüne doğrudan katkı sağladı. Bu istatistik, Gudushauri'nin sadece topu kanattan taşıyan bir oyuncu değil, aynı zamanda hücumları sonlandıran bir performansçı olduğunu gösteriyor.

Daha sonra Kutaisi Torpedo kulübünde de istikrarlı bir oyun sergiledi. 2025 şampiyonasında Gudushauri 33 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.

2026'da da verimliliğini korudu

Gudushauri 2026 yılına Tiflis Iberia 1999 takımında başladı. Gürcistan milli ligi verilerine göre, 19 karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Son sezonlardaki istatistikleri:

Sezon Kulüp Maç Gol Asist 2023 Dinamo Batum 32 12 13 2025 Torpedo Kutaisi 33 6 4 2026 İberia 1999 19 4 2

Bu rakamlar onun hücumda sürekli katkı verebilecek deneyimli bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

Avrupa sahalarında da tecrübe kazandı

Paata Gudushauri Gürcistan kulüpleri formasyla Avrupa kupalarının eleme turlarında da yer aldı.

2025/26 sezonunda Torpedo ile UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele etti. 2026/27 sezonunda ise Iberia 1999'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Bu deneyim Nasaf için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü AFC Şampiyonlar Ligi 2'de rakiplerin oyun tarzı ve turnuvalardaki baskı Süper Lig maçlarından farklı olabilir.

Gudushauri ise:

deplasman maçlarındaki baskıyı;

iki ayaklı eşleşmeleri;

uluslararası turnuvalardaki taktiksel temkinliliği;

kısa sürede yeni rakibe adapte olmayı çok iyi biliyor.

Rozykul Berdyev onu nerede kullanabilir?

Gudushauri'nin çok yönlülüğü Nasaf teknik direktörüne birkaç taktiksel seçenek sunuyor.

Onu:

Sol kanat forveti; Sağ kanatta iç koridora kat eden oyuncu; Forvet arkası serbest orta saha; Maç sonunda hücumu canlandıran joker oyuncu olarak değerlendirmek mümkün.

Özellikle futbolcunun sol ayaklı olması, kanattan ceza sahasına girmesini veya uzaktan şut çekme imkanını artırıyor.

Ancak yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağlayacağı önemli olacak. Gürcistan ve Özbekistan liglerinde tempo, fiziksel mücadeleler ve savunma anlayışında belirli farklılıklar bulunuyor.

Kısa sözleşme ne anlama geliyor?

Taraflar arasındaki anlaşma sezon sonuna kadar tasarlandı. Böyle kısa vadeli bir sözleşme her iki taraf için de bir test niteliği taşıyabilir.

Nasaf futbolcunun:

Süper Lig'e uyumunu;

önemli maçlardaki etkisini;

fiziksel durumunu;

AFC Şampiyonlar Ligi 2'deki verimliliğini değerlendirecek.

Gudushauri ise kendi adına Özbekistan'daki başarılı oyunu sayesinde sözleşmesini uzatabilir veya kariyerinin devamı için yeni fırsatlar elde edebilir.

Kısa anlaşmanın bir diğer yönü de şu: Futbolcunun kendini kanıtlamak için çok zamanı olmayacak. İlk maçlardan itibaren teknik heyetin güvenini kazanması gerekiyor.

Nasaf'ın hücumuna ne katacak?

Karşı kulübü ikinci devrede birkaç kulvarda birden mücadele edecek. Takıma sadece ilk 11 oyuncuları değil, maçın gidişatını değiştirebilecek geniş bir kulübe de lazım.

Gudushauri:

hücumdaki rekabeti artırır;

kanatlarda yeni çözümler sunar;

as oyunculara dinlenme imkanı tanır;

uluslararası turnuvalarda takımın deneyimini zenginleştirir.

Onun gol ve asist istatistiklerindeki geçmiş verileri, Nasaf hücumuna pratik faydalar sağlama potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Ana Sonuç

Nasaf, Paata Gudushauri ile sözleşme imzalayarak yaz transfer dönemindeki ilk resmi transferini gerçekleştirdi.

29 yaşındaki Gürcü futbolcu kendi ülke liginde büyük tecrübe kazandı, birkaç kulüpte verimli oynadı ve Avrupa kupalarının havasını soludu. Özellikle 2023 yılındaki 12 gol ve 13 asitlik performansı hücumdaki kapasitesini açıkça ortaya koyuyor.

Şimdi temel soru şu: Gudushauri Gürcistan'daki verimliliğini Nasaf formasıyla da tekrarlayıp, "ejderhalar"ın Süper Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi 2'deki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek mi?