Cagliari, Atalanta'yı deplasmanda devirdi — Serie A'nın 4. haftasında büyük sürpriz!

İtalya Serie A'da beklenmedik sonuçlar ve sürprizler serisi devam ediyor. 4. hafta kapsamında Bergamo'da oynanan karşılaşma, ligin favorilerinden biri olarak görülen Atalanta için tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, kendi taraftarları önünde mücadeleci Cagliari'yi konuk etti ve sahadan 1:2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Konuk ekipte Mendi'nin attığı erken gole, Bergamoluların lideri Gianluca Scamacca ilk yarının sonunda yanıt verse de, ikinci yarıda Daniel Maldini'nin şık vuruşu Sardinyalılara ses getiren üç puanı getirdi. Bu mağlubiyet, Bergamo devini puan tablosunda aşağı çekerken, Serie A'daki orta sıra yarışını daha da kızıştırdı.

Peki, Atalanta kendi evinde neden kaybetti, Maldini rakip savunmayı nasıl cezalandırdı ve bu sürprizin ardından puan durumunda neler değişti?

Mendi'nin hızlı golü ve Scamacca'nın devre öncesi yanıtı

Bergamo'daki Gewiss Stadium'da mücadele ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda başladı:

19. dakikada konuk ekip öne geçti: Cagliari forveti Mendi, 19. dakikada Marco Carnesecchi'nin koruduğu kaleyi havalandırarak ev sahibini şoke etti (0:1);

Scamacca'dan devre öncesi hayat öpücüğü: Atalanta baskısını artırdı ve ilk yarının 41. dakikasında Gianluca Scamacca'nın yeteneği sayesinde dengeyi sağladı (1:1);

Zihinsel üstünlük kaybedildi: Devreye beraberlikle girilmesine rağmen, ev sahibi ekip ikinci yarıda bu momentumu koruyamadı.

Maldini'den galibiyet golü ve Atalanta'nın başarısız değişiklikleri

İkinci 45 dakikada Cagliari savunmada disiplinli oynadı ve kontra atakta ölümcül bir darbe vurdu:

61. dakikada şok: Serie A'nın yetenekli isimlerinden Daniel Maldini, 61. dakikada Bergamoluların savunma hatasını iyi değerlendirerek Cagliari'nin galibiyet golünü kaydetti (1:2);

Beklenen sonucu vermeyen rotasyon: Yenilen golden sonra Gasperini; Bernasconi, Krstović, Raspadori ve Pašalić gibi taze güçleri sahaya sürdü ancak bunlar Sardinyalıların katı savunmasını aşmaya yetmedi;

Atalanta kadrosu: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bernasconi, 68), Samardžić (Raspadori, 77), Kessié (Pašalić, 86), Ederson, de Ketelaere, Scamacca (Krstović, 68), Lookman.

Puan tablosunda yan yana: 7 puanlık rekabet

Bu karşılaşmanın sonuçları, her iki kulübün puan tablosundaki yerini eşitledi:

Atalanta 8. sıraya geriledi: Bu puan kaybının ardından Bergamolular 7 puanla 8. sırada kalarak zirve yarışından uzaklaşmaya başladı;

Cagliari 9. sıraya yükseldi: Bergamo deplasmanında sürprize imza atan Sardinyalılar da puanlarını 7'ye çıkardı ve averajla 9. sıraya yerleşti;

Serie A'da beklenmedik denge: Dev kulüplerin sürekli puan kaybetmesi, bu yıl İtalya liginde her orta sıra takımının top kulüplerle başa baş mücadele edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Bergamo'daki bu mağlubiyet, Atalanta için sonraki maçlar öncesinde ciddi bir uyarı oldu. Cagliari ise sezonun en parlak galibiyetlerinden birini kutlayarak taraftarlarına büyük bir bayram yaşattı.

Sizce Atalanta'nın kendi sahasında Cagliari'ye kaybetmesi teknik heyetin hatası mı, yoksa takımda fiziksel yorgunluk belirtileri mi var? Bu sezon Serie A'da Avrupa kupaları yarışı ne kadar sürprizlere gebe olacak?

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