İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki kritik maçlardan birinde büyük bir sürpriz yaşandı: Kendi sahasında liderliğini pekiştirmek isteyen Manchester City kulübü, Etihad'da Brighton'a 0-1'lik skorla boyun eğdi.

Özbek futbolseverler için dikkat çekici bir diğer nokta ise milli takım savunmacımız Abduqodir Husanov 'un 'City' formasıyla ilk dakikadan son düdüğe kadar 90 dakika sahada kalmasıydı.

Maçın özeti: 11. dakikadaki belirleyici gol

Karşılaşmanın kaderi, maçın başındaki tek bir pozisyonla belirlendi:

Erken gol (11. dakika): Brighton oyuncuları maçın başından itibaren agresif bir presle hızlı bir hücum gerçekleştirdi ve Yasin Ayari net bir vuruşla Gianluigi Donnarumma'nın koruduğu kaleyi havalandırdı (0-1);

City'nin sonuçsuz baskısı: Yenen golden sonra Enzo Mareska'nın öğrencileri tüm hatlarıyla yüklendi ancak Bart Verbruggen'in kalesi ve Brighton'ın sağlam savunması rakibe beraberlik şansı tanımadı;

Mareska'nın takımında üst üste ikinci mağlubiyet: Manchester City, ligde çıktığı üst üste ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Puan durumundaki son durum

Bu sürpriz galibiyet, zirve yarışındaki rekabeti daha da kızıştırdı:

Manchester Cityhenüz zirvede: Mağlubiyete rağmen 'City' 21 puanla liderliğini koruyor ancak takipçileriyle arasındaki puan farkı minimuma indi;

Brighton ilk üçte: Deplasmandan 3 puanla dönen konuk ekip, puanını 19'a çıkararak Premier Lig'de 3. sıraya yükseldi.

Maç raporu ve kadrolar

Premier Lig. 9. Hafta

Manchester City — Brighton 0:1

Gol: Yasin Ayari (11).

Kadrolar: