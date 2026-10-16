Real Madrid yönetimi José Mourinho'nun performansını yüksek değerlendiriyor

·77·Spor
Real Madrid yönetimi José Mourinho'nun performansını yüksek değerlendiriyor

Madrid'in Real Madrid kulüp yönetimi, yaz aylarında takımın başına geçen teknik direktör José Mourinhonun çalışmalarından son derece memnun. İspanyol devi ile deneyimli Portekizli teknik adam arasında tam bir karşılıklı anlayış ve mutlak güven ortamı oluşmuş durumda.

Kraliyet kulübü yetkilileri, Mourinho'yu takımın gerçek sesi ve sahadaki lider iradesi olarak görüyor.

Yönetim neden Mourinho'ya tam güven duyuyor?

Madrid kulübü yönetimi, Portekizli teknik adamın çalışmalarındaki bazı önemli noktaları özellikle takdir ediyor:

  • Güçlü karakter ve liderlik: Teknik adamın kendine has kararlılığı ve prensipli duruşu, kulüp ruhunun yeniden canlanmasına hizmet ediyor;

  • Kulüp ve futbolcular arasındaki köprü: Mourinho, yönetim tarafından belirlenen yüksek talep ve hedefleri futbolculara çok net, etkileyici ve anlaşılır bir şekilde aktarıyor;

  • İç disiplin ve güven: Takım içinde teknik direktör ile yönetimin pozisyonunun aynı doğrultuda olması, ortamın istikrarını sağlıyor.

Mourinho yönetimindeki başlangıç ve mevcut göstergeler

Geçtiğimiz yaz Madrid'e gelen teknik adamla takım, tüm kulvarlarda mücadelesini sürdürüyor:

  • La Liga'daki durum: Real Madrid şu anda İspanya ligi puan durumunda 4. sırada yer alıyor ve liderleri takibini sürdürüyor;

  • Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 100 başarı: Kıtanın en prestijli turnuvasında Kraliyet kulübü, ilk turlarda üst üste iki ikna edici galibiyet alarak grup aşamasına başarılı bir başlangıç yaptı.

Madrid ekibinin bu güven dolu açıklamaları, Mourinho üzerindeki baskıyı azaltarak takımın ana kupalar için mücadele potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

José MourinhoReal MadridŞampiyonlar LigiLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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