Madrid'in Real Madrid takımının teknik direktörü José Mourinho kulüp etrafında dolaşan transfer söylentilerine kesin bir dille yanıt vererek, takım kadrosunda herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

“Yeni oyunculara ihtiyacım yok”

Portekizli teknik adam, takımın mevcut kadrosundan tamamen memnun olduğunu belirterek, sadece yeni transferler değil, hiçbir oyuncunun kulüpten ayrılmasını da istemediğini ifade etti:

“Real Madrid'de burada görmeyi istemediğim hiçbir oyuncu yok. Kimseyi transfer etmek istemiyorum ve kimsenin takımdan ayrılmasını da istemiyorum. Kapılar kapalı. Yeni bir şeyler düşünmeye gerek yok çünkü yeni oyunculara ihtiyacım yok”, — ifadelerini kullandı José Mourinho'nun sözlerini aktaran Madrid Xtra yayını.

Real Madrid'in yaz transferleri ve La Liga'daki mevcut durum

Kulüp yönetimi, yaz transfer dönemi boyunca kadroyu bir dizi tanınmış oyuncuyla güçlendirmeyi başarmıştı. Özellikle Madrid ekibine katılan oyuncular şunlar:

Bernardo Silva

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries

Carlos Espí

Marc Cucurella

Yann Diomandé

Takım İspanya Ligi'ndeki yeri Toplanan puanlar Barcelona 1. sıra (lider) 36 puan Real Madrid 2. sıra 33 puan

Sizce José Mourinho'nun kış transferlerinden vazgeçme kararı doğru mu, yoksa Barcelona'yı yakalamak için Real Madrid'in yeni takviyelere ihtiyacı var mı?

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