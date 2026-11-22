Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın 13. haftasında Celta karşısında alınan zorlu ve geri dönüşlü galibiyetin (2-1) ardından maçın detayları, oyuncuların fiziksel yorgunluğu ve takımın zihinsel dayanıklılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

«Fiziksel yorgunluk zihniyeti de etkiler»

Portekizli teknik adam, milli takım arasından dönen oyuncuların toparlanmak için yeterli vakit bulamadıklarını özellikle vurguladı:

«Maç çok zor geçti. Bu, her şeyden önce Celta'nın oyun tarzıyla ilgili. Nasıl savunma yapacaklarını, topu nasıl kontrol edeceklerini ve galibiyet arayan rakibe nasıl direneceklerini çok iyi biliyorlar.

Ayrıca birçok oyuncumuz iyi durumda değildi. Bazıları perşembe günü döndü, çarşamba günü uyumadılar, saatlerce uçak yolculuğu yaptılar. Fiziksel yorgunluk zihinsel durumu da etkiliyor. Konate'nin maçtaki ilk pası oyun alanının dışına gitti.»

— José Mourinho