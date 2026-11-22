«Futbolcular uyumadı»: Mourinho, Celta karşısında alınan geri dönüş galibiyeti hakkında konuştu
Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın 13. haftasında Celta karşısında alınan zorlu ve geri dönüşlü galibiyetin (2-1) ardından maçın detayları, oyuncuların fiziksel yorgunluğu ve takımın zihinsel dayanıklılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
«Fiziksel yorgunluk zihniyeti de etkiler»
Portekizli teknik adam, milli takım arasından dönen oyuncuların toparlanmak için yeterli vakit bulamadıklarını özellikle vurguladı:
«Maç çok zor geçti. Bu, her şeyden önce Celta'nın oyun tarzıyla ilgili. Nasıl savunma yapacaklarını, topu nasıl kontrol edeceklerini ve galibiyet arayan rakibe nasıl direneceklerini çok iyi biliyorlar.
Ayrıca birçok oyuncumuz iyi durumda değildi. Bazıları perşembe günü döndü, çarşamba günü uyumadılar, saatlerce uçak yolculuğu yaptılar. Fiziksel yorgunluk zihinsel durumu da etkiliyor. Konate'nin maçtaki ilk pası oyun alanının dışına gitti.»
— José Mourinho
Arda Güler, Bellingham ve tribün baskısı
Mourinho, maçın son dakikalarında yorgunluğa rağmen ellerinden geleni yapan genç liderleri övdü ve takımın üst üste 9. galibiyetini kaydettiğini belirtti:
«Ancak olumlu taraflar da var. Bunlardan biri oyuncularımızın galibiyet arzusu ve dayanıklılığı. Maçın sonunda Arda Güler ve Jude Bellingham çok yorgun olmalarına rağmen tüm güçlerini ortaya koydular. Skoru eşitledikten sonra maç top kayıpları ve topu geri kazanma mücadeleleriyle geçti. En önemlisi, sonunda puanları aldık.
İkinci yarıdaki önemli noktalardan biri, presi artırmamız ve topu kaybettiğimizde hemen geri kazanmamızdı. Bu bir zihniyet meselesi. Zorluklarla mücadele edebilecek güçlü bir takımımız var. Skor olarak geriye düşmek ve tribünlerden ıslık sesleri duymak kolay değil. Üst üste 9 maç kazandık ve salı günü bir sonraki galibiyetimizi de alacağız.»
Real Madrid - Celta (2:1) maçının önemli anları
İstatistikler
Detaylar ve Mourinho analizi
Turnuva ve sonuç
İspanya La Liga, 13. hafta — Real Madrid 2:1 Celta
Galibiyet serisi
Real Madrid tüm kulvarlarda üst üste 9 maçta zafer kazandı
Temel zorluk
Milli takımdan dönen oyuncuların uykusuzluğu ve uçuş yorgunluğu
Özel övgü
Yorgunluğa rağmen sonuna kadar savaşan Arda Güler ve Jude Bellingham
Taktiksel değişim
2. yarıda artırılan yüksek pres ve topu hızlı geri kazanma
Sıradaki maç
Salı günü (Mourinho üst üste 10. galibiyeti hedefliyor)
Sizce José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in bu 9 maçlık galibiyet serisi salı günkü maçta da devam edecek mi?
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