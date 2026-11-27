Madrid'in Real Madrid kulübü teknik direktörü José Mourinho takımın ana yıldızları — Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior'ün seviyesi ve takım içi disiplin konusundaki kararlı duruşunu dile getirdi.

«Bireysel hedeflere değil, takım başarılarına odaklanıyoruz»

Portekizli teknik adam, üç hücum oyuncusunun seviyesinin eşit olduğunu kabul ederken, yedek kalmaktan memnuniyetsizlik duyacak herhangi bir oyuncuya karşı tutumunu açıkça belirtti:

«Mbappé, Bellingham ve Vinícius aynı seviyede. Ancak bir gün içlerinden biri yedek kulübesinde kalır ve bundan mutsuz olursa, bu sadece onun sorunudur. Bireysel hedeflere değil, takım başarılarına odaklanıyoruz»ifadelerini kullandı José Mourinho'nun sözlerini aktaran Madrid Xtra yayını.

La Liga'daki güncel durum ve Real Madrid'in bir sonraki maçı

İspanya şampiyonasının 13. haftasından sonra Madrid ekibi puan tablosunda lideri takibini sürdürüyor:

İstatistikler Detaylar Puan durumundaki yeri 2. sıra (13 hafta sonunda 33 puan) Liderle puan farkı Barcelona'dan 3 puan geride Sıradaki rakip ve hafta Alavés'e karşı La Liga'nın 14. hafta mücadelesi (kendi sahasında) Maçın başlama saati 28 Kasım'ı 29 Kasım'a bağlayan gece, Taşkent saatiyle 01:00'de

Sizce José Mourinho'nun yıldız oyunculara yönelik bu sert yaklaşımı Real Madrid'in soyunma odasındaki ortamı güçlendirir mi, yoksa iç çatışmalara mı yol açar?

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