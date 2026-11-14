Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında konuştu

UFC patronu Dana White, ünlü dövüşçüler Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov çevresinde yaşanan olay ve arbede için sadece sporcuların değil, turnuva organizatörlerinin de sorumlu olduğuna inanıyor. Ona göre, turnuva yetkilileri bu tür olası çatışmaları önceden öngörmeliydi.

RAF turnuvaları ve güvenlik sorunları

FREAK.MMA hesabının X sosyal ağında paylaştığı bilgilere göre, Dana White bu tür düzensizliklerin sistematik bir hal almasını eleştirdi.

«Habib'in tüm ekibi nereye giderse gitsin, genellikle orada kavgalar başlar. Khamzat ve diğer çocuklarla da durum aynı. RAF turnuvalarında ise neredeyse her müsabakada birileri mutlaka yumruklaşmaya başlıyor» — dedi UFC başkanı.

White, turnuva temsilcilerinin bu tür nahoş durumları önlemeyi çoktan öğrenmiş olmaları gerektiğini vurguladı. Çünkü daha önce de benzer birkaç olay yaşanmıştı.