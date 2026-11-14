Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında konuştu

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Dana White, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili kavgası hakkında konuştu

UFC patronu Dana White, ünlü dövüşçüler Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov çevresinde yaşanan olay ve arbede için sadece sporcuların değil, turnuva organizatörlerinin de sorumlu olduğuna inanıyor. Ona göre, turnuva yetkilileri bu tür olası çatışmaları önceden öngörmeliydi.

RAF turnuvaları ve güvenlik sorunları

FREAK.MMA hesabının X sosyal ağında paylaştığı bilgilere göre, Dana White bu tür düzensizliklerin sistematik bir hal almasını eleştirdi.

«Habib'in tüm ekibi nereye giderse gitsin, genellikle orada kavgalar başlar. Khamzat ve diğer çocuklarla da durum aynı. RAF turnuvalarında ise neredeyse her müsabakada birileri mutlaka yumruklaşmaya başlıyor» — dedi UFC başkanı.

White, turnuva temsilcilerinin bu tür nahoş durumları önlemeyi çoktan öğrenmiş olmaları gerektiğini vurguladı. Çünkü daha önce de benzer birkaç olay yaşanmıştı.

Olayın detayları

Bilgiler

Ana katılımcılar

Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov

Eleştiren kişi

UFC patronu Dana White

Ana suçlama

RAF turnuvası organizatörlerinin güvenliği sağlayamaması

Değerlendirme kriteri

Bu tür tartışmalar sporun imajına zarar veriyor

«Bu asla fayda sağlamaz»

Pek çok kişi bu tür tartışmaların lig veya turnuva için ek bir PR ve ilgi uyandırabileceğini düşünse de, Dana White bu fikri kesin bir dille reddetti. Ona göre, spor dışındaki bu tür kavgalar ve anlaşmazlıklar asla iyi bir sonuç vermez ve kimseye fayda sağlamaz.

Bu durum, karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında güvenliği sağlama ve sporcuların halka açık etkinliklerdeki davranışlarını kontrol etme konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Sizce bu tür tartışmaları önlemek için turnuva organizatörleri ne tür önlemler almalı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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