Dana White Eddie Hearn'ü sert bir dille eleştirdi: Tyson Fury - Anthony Joshua maçı iptal eşiğinde

Dünya profesyonel boksunda ağır sıkletin uzun yıllardır beklenen dev karşılaşması Tyson Fury ile Anthony Joshua arasındaki mücadele etrafında yeni bir skandal patlak verdi. UFC ve Zuffa Boxing patronu Dana White, bu tarihi maçın organizasyonundaki engeller nedeniyle ünlü organizatör ve Matchroom Boxing'in başındaki isim Eddie Hearn'ü sert ve acımasız bir dille eleştirdi. White, maçın gerçekleşmesine yardımcı olması gereken kişinin aslında sürece sadece engel olduğunu ve sahte bir gündem yarattığını belirtti.

«Eddie Hearn kadar boş konuşan birini daha önce görmedim. Eğer bu karşılaşmayı gerçekten önemseseydi, maç çoktan yapılmış olurdu,» dedi White. Daha önce iki süper yıldızın mücadelesinin 11 Aralık'ta Cardiff'te yapılması planlanıyordu, ancak Hearn'ün Dana White'ın projeye katılmasına karşı çıkması nedeniyle asrın maçı bir kez daha iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

«Organizatörler kavgası, 11 Aralık tehlikede ve White'ın hamlesi»: Tartışmanın 5 ana noktası

Dana White'ın sansasyonel açıklaması ve Fury - Joshua karşılaşmasından en önemli gerçekler:

Dana White'tan sert suçlamalar: UFC patronu, Eddie Hearn'ü sürekli boş konuşmakla ve maçın organizasyon süreçlerini sabote etmekle suçladı;

«Bunların hepsi bir sirk»: White, Hearn'ün medyadaki bitmek bilmeyen röportajlarını PR çalışması ve faydasız eylemler olarak nitelendirdi;

11 Aralık Cardiff maçı tehlikede: Daha önce Galler'de yapılması planlanan organizasyon, organizatörler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilebilir;

Hearn'ün White'a karşı tutumu: Matchroom patronu, Dana White ve Zuffa Boxing yapısının bu maçın organizasyonunda yer almasını istemiyor;

3-4 gün içinde nihai karar: White, önümüzdeki günlerde durumla ilgili tam bilgi verileceğini ve maçın kaderinin resmen netleşeceğini duyurdu.

Fury - Joshua maçı organizasyonu: Dana White'ın pozisyonu ve Eddie Hearn'ün yaklaşımının karşılaştırması

Boks dünyasındaki iki büyük organizatör gücü arasındaki anlaşmazlıkların sınıflandırılması:

Analiz kriterleri ve yönelimler Dana White (UFC / Zuffa Boxing) pozisyonu Eddie Hearn (Matchroom Boxing) pozisyonu Maç organizasyonundaki rol Tam finansman, ticari ve yayın sistematiği Maç üzerinde tek yetki ve mutlak kontrolü koruma İtiraz ve temel iddia «Hearn yardım etmek yerine sürekli maça engel oldu ve sirk yarattı» Dana White ve Zuffa Boxing'in maç üzerinde kontrol sağlamasına karşı direnç Finansman modeli «Maça bahis yap, bilet sat, TV haklarını sat ve konuşmayı kes» Geleneksel boks organizatörlüğü ve medyada geniş tartışmalar Maç tarihi ve yeri 11 Aralık, Cardiff (Anlaşmaya varılırsa) Organizasyon sürecindeki kriz nedeniyle maç iptal eşiğinde Medya stratejisi Net iş hamleleri ve hızlı nihai karar Çok sayıda basın röportajı ve uzun süreli tartışmalar

Profesyonel boks ekspertizi: Neden White ve Hearn çatışması asrın maçını bitirebilir?

Uluslararası boks insiderları, menajerler ve spor analistlerinin sonuçları:

«Boks ve MMA yönetimi çatışması»: Dana White, UFC'deki katı dikey yönetim anlayışını Zuffa Boxing aracılığıyla profesyonel boksa taşımak istiyor; Eddie Hearn ve geleneksel boks organizatörleri ise bunu kendi tekellerine açık bir tehdit olarak görüyor ve kontrolü Amerikalı magnata devretmek istemiyor;

Fury ve Joshua için son şans: Her iki İngiliz ağır sıklet yıldızı da kariyerlerinin son döneminde; eğer 11 Aralık'taki Cardiff maçı organizatörlerin kişisel çekişmeleri nedeniyle ertelenirse, bu tarihi maç asla gerçekleşmeyebilir ve boks tarihindeki en büyük kaçırılmış fırsat olarak kalabilir;

Belirleyici 3-4 günlük süre: White'ın kamuoyu baskısı oluşturması boşuna değil; bu, Hearn'ü uzlaşmaya zorlamak için kullanılan son psikolojik yöntemdir; önümüzdeki günlerde ya resmi anlaşma imzalanacak ya da maçın resmen iptal edildiği duyurulacak.

Sizce Tyson Fury ve Anthony Joshua maçının sürekli ertelenmesinde Dana White mı haklı yoksa Eddie Hearn mü? Bu süper karşılaşma 11 Aralık'ta Cardiff'te gerçekleşecek mi, yoksa organizatörlerin çıkar çatışması boks hayranlarını büyük maçsız mı bırakacak? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve profesyonel boksun arkasındaki bu ateşli tartışmanın analizini tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!