Francis Ngannou, kendisini "kötü insan" olarak nitelendiren Dana White'a sert yanıt verdi

Dünya dövüş sporları dünyasında, spor tarihinin en sansasyonel ve uzlaşmaz çatışmalarından biri yeniden alevlendi. Kamerunlu ünlü nakavt ustası, "Yırtıcı" lakabıyla tanınan eski UFC ağır sıklet şampiyonu Francis Ngannou, organizasyon başkanı Dana White'ın kişisel saldırılarına ve ağır suçlamalarına resmi bir yanıt verdi. Daha önce Dana White, Kamerunlu sporcuyu açıkça "kötü bir insan" olarak tanımlamış ve onun UFC organizasyonuna geri dönme ihtimalini tamamen ve kesin bir dille reddetmişti.

Buna karşılık Ngannou, sosyal medya hesapları üzerinden promosyon başkanına açık bir mektup yazarak White'ın hassas noktasına vurdu: Üç yıl boyunca organizasyondan kurtulmak için milyonlarca dolar harcadığını, White'ın ise onun özgür kalmasını engellemek için her yolu denediğini ancak sonunda kaybettiğini yüzüne vurdu. Peki, 2023 yılında mevcut şampiyon olarak ligden ayrılan Ngannou ile White arasındaki husumet neden hala dinmiyor, Kamerunlu yıldız özgürlüğüne kavuşmak için ne tür fedakarlıklar yaptı ve Mayıs ayındaki erken zaferinden sonraki adımı ne olacak?

«Mağlubiyeti kabullenmek zorundasın»: Ngannou'nun Dana White'a açık mektubu

Francis Ngannou, UFC başkanının "kötü insan" suçlamasına son derece sert bir yanıt verdi:

3 yıllık çetin direniş: Kamerunlu sporcu, "Bu sözleri, üç yıldan fazla bir süre boyunca kurtulmaya çalıştığım, avukatlık hizmetleri için büyük meblağlar harcadığım ve ayrılma planını hazırladığım kişi söylüyor" diye yazdı;

Özgürlük engeli ve yenilgi: White'ın planlarının boşa çıktığını vurgulayarak, "O ise özgürlüğüme kavuşmamam için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi bu mağlubiyeti kabullenmek zorundasın. Artık bunu değiştiremezsin" dedi;

Kişisel nefret ve intikam: Uzmanlara göre, White'ın "geri dönüş yolu yok" şeklindeki sert açıklamaları, tam olarak Ngannou'nun kendi haklarını savunarak UFC tekelini kırmasıyla açıklanıyor.

2023'teki tarihi ayrılık: Kemerini bırakıp giden tek kral

Ngannou'nun UFC ile vedalaşması spor dünyasında gerçek bir emsal yaratmıştı:

Şampiyon statüsünde özgürlük: 2023 yılında Francis, dünyanın en büyük MMA promosyonunu ağır sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu olarak, kemerini kimseye kaybetmeden terk etti;

Sözleşme krizi: Sakatlıklar ve uzun süren tartışmalardan sonra sözleşme süresi doldu ve sporcu, UFC'nin finansal ve özgürlüğü kısıtlayan yeni şartlarını kabul etmedi;

Boks ve MMA'de yeni bir sayfa: UFC kısıtlamalarından kurtulan Ngannou, ringde Tyson Fury ve Anthony Joshua gibi boks yıldızlarına karşı on milyonlarca dolarlık maçlara çıkarak finansal bağımsızlığını kazandı.

Mayıs ayındaki nakavt ve Ngannou'nun bugünkü gücü

38 yaşındaki Kamerunlu dövüşçü, oktagondaki gücünü kaybetmediğini pratikte kanıtladı:

Los Angeles kaydı: Bu yılın Mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen prestijli MVP MMA turnuvasında Ngannou tekrar kafese çıktı;

İlk rauntta intikam: Deneyimli Brezilyalı rakibi Filipe Lins'i maçın 1. raundunda korkunç bir şekilde nakavt ederek itibarını daha da güçlendirdi;

Durdurulamaz statü: Boks ve karma dövüş sanatları ekseninde serbest oyuncu olarak kalan "Yırtıcı", UFC olmadan da dünya spor sahnesinin en çok aranan yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.

Francis Ngannou ile Dana White arasındaki bu savaş, sadece kişisel bir husumet değil, aynı zamanda sporcuların kendi hakları, finansal özgürlükleri ve büyük organizasyonların tekeline karşı verdikleri bir mücadele olarak spor tarihine geçiyor.

Sizce Francis Ngannou'nun UFC şampiyonuyken organizasyondan ayrılması doğru bir karar mıydı, yoksa Dana White ile anlaşıp oktagonda kalmalı mıydı? White'ın Ngannou'ya "kötü insan" demesi gerçek bir mağlubiyet acısının göstergesi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasındaki bu sansasyonel çekişmenin analizini tüm dövüş sporu tutkunları ve sevdiklerinizle paylaşın!