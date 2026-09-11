Topuria dönüyor: Gaethje ile rövanş mı yoksa Pimblett ile süper dövüş mü?

Ilia Topuria'nınoktagona dönüşü beklenenden daha yakın olabilir. UFC Başkanı Dana White, İspanyol-Gürcü dövüşçünün dövüşmeye hazır olduğunu açıkladı. En ilginci ise, promosyon başkanının Topuria için iki olası rakibi açıkça belirtmesiydi: Justin Gaethje ve Paddy Pimblett.

Topuria'nın bir sonraki dövüşü UFC hayranları için özel bir ilgi uyandırıyor. Çünkü kariyerindeki en zorlu sınavlardan biri olan Justin Gaethje ile yaptığı maçın ardından oktagona geri dönecek.

Ancak mağlubiyet planlarını değiştirmedi.

Aksine, UFC yönetimi Topuria'nın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Dana White: «Topuria dövüşmeye hazır»

Dana White, Topuria'nın mevcut durumu ve bir sonraki dövüş ihtimalleri hakkında görüşlerini dile getirerek dövüşçünün oktagona dönmeye hazır olduğunu vurguladı.

«Topuria dövüşmeye hazır, biz de onun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz».

UFC başkanı ayrıca Topuria'nın bir sonraki rakibi konusunda iki çok büyük seçenekten bahsetti.

Ona göre, hem Gaethje ile bir rövanş hem de Pimblett ile bir dövüş büyük ilgi uyandırabilir.

«Gaethje ile olası bir rövanş harika bir dövüş olur. Pimblett ile olan dövüş ise fantastik bir karşılaşma».

Dana White'ın bu açıklaması, Topuria'nın bir sonraki dövüşünü daha da ilginç bir soru haline getirdi: önce Gaethje'den intikam almaya mı çalışacak yoksa Pimblett ile yeni bir süper dövüşe mi çıkacak?

Topuria için zor geçen son dövüş

Topuria en son Haziran 2026'da oktagona çıktı.

UFC'nin Beyaz Saray'da düzenlenen tarihi turnuvasında Justin Gaethje ile karşılaştı. Karşılaşma Topuria için beklenen sonuçla bitmedi; İspanyol dövüşçü teknik nakavtla mağlup oldu.

Bu sonuç, Topuria'nın galibiyet serisine ciddi bir darbe vurdu.

Ancak şimdi odak noktası mağlubiyetin kendisine değil, sonrasında nasıl döneceğine çevrildi.

Çünkü büyük dövüşçülerin kariyerleri genellikle tam da böyle durumlarda sınanır.

Galibiyet anında şampiyon olmak kolaydır.

Mağlubiyetten sonra toparlanmak ise gerçek bir kahramanlık gerektirir.

Gaethje ile rövanş — en büyük intikam fırsatı

Topuria için en doğal seçeneklerden biri Justin Gaethje ile rövanş.

İlk dövüşteki mağlubiyetten sonra Topuria'nın kendini yeniden kanıtlamak için güçlü bir motivasyona sahip olması doğal.

Eğer rövanş düzenlenirse, bu sıradan bir UFC dövüşü değil, bir «ikinci şans» dövüşühaline gelir.

Topuria, ilk karşılaşmadaki hatalarını analiz ederek Gaethje'nin stiline karşı yeni bir plan geliştirebilir.

Gaethje ise ilk galibiyetten sonra konumunu bir kez daha teyit etmeye çalışacak.

Bu yüzden rövanş senaryosunda tek bir soru ana konu olacak:

Topuria ilk dövüşteki sonucu değiştirebilecek mi?

Pimblett seçeneği ise bambaşka bir hikaye

Dana White'ın bahsettiği ikinci seçenek Paddy Pimblett.

Bu dövüşün cazibesi, iki dövüşçünün stili ve kişiliğiyle ilgili.

Topuria; güçlü yumrukları, baskısı ve saldırganlığıyla tanınan bir dövüşçü.

Pimblett ise oktagondaki kendine has hareketleri, karakteristik stili ve geniş hayran kitlesiyle UFC'nin en popüler dövüşçülerinden biri haline geldi.

Eğer ikisi arasında bir dövüş düzenlenirse, bu sadece spor açısından değil, medya açısından da devasa bir olay haline gelebilir.

Dana White'ın «fantastik karşılaşma» tanımı da tam olarak bu ilgiyi yansıtıyor.

Topuria şimdi ne yapacak?

Şimdilik Topuria'nın bir sonraki rakibi resmen belli değil.

Ancak UFC başkanının açıklamaları, promosyonda onun dönüşüyle ilgili ciddi planlar olduğunu gösteriyor.

Önünde ise iki olası senaryo var:

Seçenek Neden ilginç? Justin Gaethje ile rövanş Mağlubiyetin intikamını alma ve kendini yeniden kanıtlama fırsatı Paddy Pimblett ile dövüş UFC'deki en büyük medya karşılaşmalarından biri olabilir

Her iki senaryo da Topuria için büyük bir sınav.

İlk durumda, mağlup olduğu rakibine karşı tekrar oktagona çıkacak.

İkincisinde ise yeni ve çok büyük bir rekabet başlayacak.

En önemlisi — Topuria henüz sahneden inmedi

Justin Gaethje'ye karşı alınan mağlubiyet Topuria'nın kariyerinde ağır bir darbe olmuş olabilir.

Ancak UFC yönetiminin son açıklaması önemli bir şeyi gösteriyor: Topuria'nın ismi hala promosyonun en büyük dövüş planlarında yer alıyor.

Şimdi ise önünde yeni bir görev var.

Oktagona dönmek.

Kendini yeniden kanıtlamak.

Ve belki de Gaethje ile rövanşta önceki mağlubiyete cevap vermek.

Ya da Pimblett ile UFC hayranlarının uzun süre unutamayacağı yeni bir karşılaşma yaratmak.

Topuria'nın bir sonraki dövüşünün sıradan bir maç olmayacağı kesin. Bu, onun mağlubiyet sonrası yeniden doğuşunu gösterebilecek yeni bir bölüm olacak.