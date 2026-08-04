Dana White tek kelimeyle işaret etti: Usman UFC'ye mi yaklaşıyor?

Usman Nurmagomedov, PFL New York turnuvasında Archie Colgan'ı ilk rauntta nakavt ederek şampiyonluk kemerini korudu. Bu galibiyet, mevcut sözleşmesi kapsamındaki son maçı olduğu için hafif sıkletin yenilgisiz şampiyonu artık MMA piyasasının en gözde serbest oyuncularından biri hâline geldi.

Şimdi asıl merak edilen, PFL ile yeni bir anlaşma yapıp yapmayacağı ya da Khabib Nurmagomedov ve İslam Mahaçev'in büyük başarılar elde ettiği UFC'ye geçip geçmeyeceği. Dana White'ın Belgrad'daki kısa ama anlamlı yanıtı, ikinci senaryoya dair söylentileri daha da güçlendirdi.

Dana White'a tek bir soru soruldu

UFC'nin Belgrad'daki turnuvasının ardından düzenlenen basın toplantısında Dana White'a, Usman Nurmagomedov'u organizasyona katmakla ilgilenip ilgilenmediği soruldu.

UFC Başkanı uzun bir açıklama yapmadı:

«Kesinlikle».

Haberlere göre White bu yanıtı gülümseyerek verdi. Daha sonra sosyal medyada söz konusu görüntünün paylaşıldığı gönderiye gülme emojisiyle tepki gösterdi. Bu hareket, resmî görüşmelerin başladığını doğrulamıyor; ancak UFC Başkanı'nın dövüşçüyle ilgisini gizlemediğini gösteriyor.

İlk raunttaki galibiyet değerini artırdı

Usman'ın serbest oyuncu piyasasına çıkış biçimi de büyük önem taşıdı. Sadece sıradan bir galibiyet almakla kalmadı; daha önce yenilmeyen Archie Colgan'ı ilk rauntta durdurarak PFL kemerini korudu.

Colgan maç öncesinde 13 galibiyetlik yenilgisiz bir rekora sahipti ve PFL hafif sıklet sıralamasında üçüncü sırada yer alıyordu. Organizasyon onu şampiyon için en ciddi sınavlardan biri olarak tanıtmıştı.

Ancak Nurmagomedov rakibine uzun süre fırsat tanımadı. İsabetli tekme ve yumruk kombinasyonlarıyla Colgan'ın dengesini bozdu, ardından gelen saldırılarla hakemi maçı durdurmaya mecbur bıraktı. Galibiyetin ardından Usman'ın profesyonel rekoru 22-0 oldu.

Usman gerçekten serbest oyuncu mu?

Colgan'a karşı yapılan mücadele, Nurmagomedov'un mevcut PFL sözleşmesindeki son maçıydı. Hem dövüşçünün kendisi hem de organizasyon yönetimi bu konu hakkında turnuva öncesinde açıkça konuşmuştu.

Bu anlamda artık yeni sözleşme tekliflerini görüşme hakkına sahip. Ancak «serbest oyuncu» statüsü, Usman'ın PFL'den ayrıldığı veya UFC ile anlaşmaya vardığı anlamına gelmiyor.

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Dolayısıyla Usman'ın bir sonraki adresi henüz belli değil. Dana White'ın «kesinlikle» yanıtı ilginin göstergesi, ancak imzalanmış bir sözleşme değil.

PFL de şampiyonunu kolayca bırakmayacak

Usman'ın UFC'ye geçeceğine dair söylentiler güçlense de PFL, şampiyonunu kadroda tutma ihtimalinden vazgeçmiş değil.

PFL yöneticisi John Martin, turnuva öncesinde şampiyonla yeni sözleşme konusunun son maçtan sonra görüşüleceğini söylemişti. Organizasyonun Nurmagomedov'u takımda tutmak istediğini, ancak anlaşmanın finansal açıdan da mantıklı olması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu nedenle Usman'ın önünde en az iki büyük seçenek bulunuyor:

PFL'de kalıp yüksek maaşını ve şampiyonluk statüsünü korumak;

UFC'ye geçerek dünyanın en ünlü MMA organizasyonunda yeni bir rekabete başlamak.

Hangi seçeneğin tercih edileceği yalnızca paraya bağlı olmayabilir. Rakiplerin seviyesi, şampiyonluğa ne kadar sürede yaklaşacağı, maç sayısı ve sözleşmedeki diğer şartlar da belirleyici olacak.

UFC seçeneği neden bu kadar ilgi çekici?

Nurmagomedov hafif sıklette dövüşüyor. UFC'nin 70 kilograma kadar olan bölümü ise geleneksel olarak organizasyonun en rekabetçi sıkletlerinden biri kabul ediliyor.

UFC'ye geçiş, Usman için birçok büyük fırsat yaratabilir:

sıralamadaki tanınmış rakiplere karşı maçlar;

büyük bir izleyici kitlesi önünde seviyesini kanıtlama fırsatı;

UFC şampiyonu olma şansı;

Nurmagomedov ekibinin yeni tarihini yazmak.

İslam Mahaçev'in yarı orta sıklete yükselmesi, Usman için hafif sıklette bir yol açılabileceği yönündeki tahminleri de güçlendirdi. Ancak UFC yeni dövüşçüye hemen şampiyonluk maçı vermek zorunda değil; önce sıralamadaki bir veya birkaç rakibi yenmesi gerekebilir.

Khabib müzakereler hakkında ne söyledi?

Usman'ın kuzeni ve antrenörü Khabib Nurmagomedov, Colgan karşısındaki galibiyetin ardından dövüşçünün geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Haberlere göre Khabib, önümüzdeki yaklaşık bir ay içinde çeşitli tekliflerin görüşüleceğini ve ardından karar verileceğini belirtti. Bu açıklama, Usman'ın UFC ile gizlice tam anlamıyla anlaştığı yönündeki söylentileri şimdilik doğrulamıyor.

Aksine, ekibin acele etmeden en uygun şartları seçmeyi planladığı görülüyor.

Dana White'ın gülümsemesi ne anlama gelebilir?

White, transfer görüşmelerinde kısa ve iki anlamlı yanıtları sıkça kullanıyor. Bu nedenle gülümsemesi ve sosyal medya tepkisi birkaç farklı şekilde yorumlanabilir:

UFC, Usman'la iletişime geçmeye hazır. İlk temas zaten kurulmuş olabilir. White, rakip PFL üzerinde baskı oluşturuyor. UFC Başkanı kamuoyunun ilgisini bilerek artırıyor.

Şimdilik bu seçeneklerin hiçbiri resmî olarak doğrulanmış değil. Ancak bir şey kesin: Usman Nurmagomedov'un adı UFC yönetiminin dikkatini çekmiş durumda.

Hafif sıklette yeni bir güç ortaya çıkabilir

Usman henüz 28 yaşında, yenilgisiz ve mevcut PFL şampiyonu. Colgan'ı nakavt ederek yalnızca kemerini korumadı, aynı zamanda yeni sözleşme görüşmelerine en güçlü pozisyonda girdi.

PFL ona büyük bir finansal teklif sunabilir. UFC ise daha güçlü rekabet, küresel şöhret ve yeni bir şampiyonluk yolu vaat ediyor.

Bu yüzden Dana White'ın söylediği tek kelimelik «kesinlikle» yanıtı, sıradan bir açıklamadan çok daha büyük bir anlam taşıdı. Artık MMA dünyası Usman'ın bir sonraki maçının kime karşı olacağını değil, hangi organizasyonun oktagonuna çıkacağını bekliyor.

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