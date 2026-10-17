Brahim Diaz Real Madrid'deki yerini neden kaybediyor? Kulüp içindeki beklenmedik değişimler

Madrid'in Real Madrid kulübünün iç hiyerarşisinde hücum hattı ve kanat oyuncuları arasında beklenmedik değişiklikler yaşanıyor. Saygın İspanyol gazetesi Marca tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fas milli takımı oyuncusu Brahim Diaz'ın takımın ilk 11'ine girme ve sahada süre alma şansı ciddi oranda azaldı.

Bunun ardından Brezilyalı genç harika çocuk Endrick , kulüp teknik heyetinin gözünde Diaz'ın önüne geçti.

Roma'daki maç her şeyi değiştirdi: Form ve sakatlık sorunu

Brahim Diaz etrafındaki durumun kötüleşmesi birkaç önemli faktörle açıklanıyor:

En iyi formundan uzak olması: 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anda en üst düzey formundan oldukça uzak olduğu belirtiliyor;

Sağlık kısıtlamaları: Futbolcu son dönemde sağlıkla ilgili bazı sorunlar yaşıyor, bu da tam kapasiteyle oynamasına engel oluyor;

Endrick'in güven veren performansı: Roma'da oynanan maçta yedekten oyuna giren Endrick, hırslı ve etkili oyunuyla teknik heyetin güvenini kazandı ve hücumdaki ana yedek güç haline geldi.

Kış planlarında keskin dönüş: Kim kiralanacak?

Daha önce Madrid'de maç eksiği nedeniyle genç Endrick'in kış transfer döneminde başka bir kulübe kiralanması konusu tartışılıyordu:

Senaryo Diaz'a doğru değişti: Artık durum 180 derece değişti ve kışın Real Madrid'den kiralık olarak ayrılma ihtimali en yüksek isim Brahim Diaz oldu;

Bu sezonki az süre alma durumu: 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon İspanya La Liga'da sadece 3 maçta forma giyebildi.

Eğer durum kısa sürede olumlu yönde değişmezse, Faslı kanat oyuncusu düzenli forma şansı bulabilmek için kış transfer döneminde yeni bir takım aramak zorunda kalacak.