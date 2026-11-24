Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durum, genç futbolcunun takımdaki geleceği ve kış transfer döneminde kiralanabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

20 yaşındaki forvet, son dönemde ilk 11'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Şimdi ise sakatlığı, oyun süresi kazanma mücadelesinde yeni bir engel oluşturdu.

Endrick nasıl sakatlandı ve ne zaman dönebilir?

Real Madrid, 23 Kasım'da futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğine dair resmi bir açıklama yaptı. Kulüp doktorları, Endrick'in sol bacağındaki adduktor kasında bir sakatlık tespit etti.

Madrid ekibi, oyuncunun sahalara dönüş tarihini henüz açıklamadı. Resmi açıklamada, futbolcunun iyileşme sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.

Ancak The Athletic muhabiri Mario Cortegana'nın paylaştığı bilgilere göre, Brezilyalı forvet yaklaşık iki ila üç hafta sahalardan uzak kalabilir. Bu da Endrick'in Real Madrid'in yaklaşan maçlarını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacak mı?

Endrick'in geleceğiyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri, kış transfer döneminde başka bir kulübe kiralanıp kiralanmayacağı.

Brezilyalı futbolcu düzenli olarak forma giymek istiyor. Real Madrid'de ise hücum hattındaki yoğun rekabet nedeniyle ilk 11'de yer bulması kolay görünmüyor.

Bu nedenle kiralık seçeneğinin gelişimi için faydalı olabileceği tartışılıyor. Ancak kulüp yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho, şimdilik futbolcuyu takımda tutma taraftarı.

Mourinho, 20 Kasım'da Endrick'in geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, oyuncunun kulüp için önemini vurgulamıştı. Teknik direktöre göre, Real Madrid'in Brezilyalı forvete ihtiyacı var.

Endrick'in bu sezonki istatistikleri nasıl?

Endrick, bu sezon Real Madrid formasıyla istikrarlı bir oyun süresi yakalayamadı. Ancak sadece İspanya liginde değil, diğer turnuvalarda da forma şansı buldu.

Sezonu sadece La Liga'daki beş maçla sınırlamak doğru olmaz. Associated Press'e göre Endrick, bu sezon Real Madrid formasıyla sekiz maça çıktı ve Ekim ayında Roma'ya karşı bir gol kaydetti.

Ayrıca Brezilya milli takımı formasıyla da gol atma başarısı gösterdi.

Sakatlık Endrick'in planlarını değiştirecek mi?

Endrick için şu anki temel hedef, sakatlıktan tamamen kurtulup sahalara dönmek. Ancak Real Madrid'deki geleceği konusu hala belirsizliğini koruyor.

Eğer futbolcu takımda yeterli süre alamazsa, kış transfer döneminde kiralık seçeneği daha da gündeme gelebilir. Ancak Mourinho'nun mevcut duruşuna bakılırsa, Real Madrid onu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Şimdi asıl soru şu: Brezilyalı forvet sakatlıktan döndüğünde Mourinho'nun güvenini kazanıp Real Madrid'de yerini sağlamlaştırabilecek mi, yoksa düzenli forma giymek için başka bir kulübün yolunu mu tutacak?