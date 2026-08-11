Endrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacak

Real Madrid'in genç forveti Endrick geleceğiyle ilgili kesin kararını verdi ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. The Athletic'in haberine göre, aralarında Aston Villa'nın da bulunduğu Premier League'in önde gelen kulüpleri genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun ilgi gösterse de Brezilyalı yetenek Madrid'de kalmayı tercih etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor .

Son aylarda Avrupa'nın büyük kulüpleri, forvetin az süre almasını fırsata çevirerek onu transfer etmeye çalışmıştı. Ancak futbolcu, kulüp yönetimi ve teknik direktör arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gelecek sezonda da kraliyet kulübünün formasını giymesi konusunda nihai karar alındı. Bu birliktelik, futbolcunun İspanya'nın başkentindeki kariyerine devam etmesinde önemli bir etken oldu.

Sahadaki yeni görevler ve taktik planlar

Endrick'in yeni sezonda teknik direktör yönetiminde hücum hattının sağ kanadında daha fazla fırsat bulması bekleniyor. Teknik adam, Federico Valverde veya yeni transfer Bernardo Silva'yı bu pozisyonun asıl oyuncusu olarak görmediği için Brezilyalı forveti önemli bir seçenek olarak değerlendiriyor. Bu taktik değişiklik, takımın hücumdaki dengesini korumasına yardımcı olacak.

Kanattaki görevlerinin yanı sıra Endrick, santrfor pozisyonunda da önemli bir rotasyon oyuncusu olacak. Sezon boyunca La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyerek takımın golcüsü Kylian Mbappé için alternatif oluşturacak ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu da onun takımın ilk 11'inde yer almak için mücadele etmesine zemin hazırlayacak.

Transfer geçmişi ve uluslararası deneyim

Hatırlanacağı üzere Endrick, Temmuz 2024'te Brezilya kulübü Palmeiras'tan Real Madrid'e transfer olmuştu. Transfer bedeli 35 milyon avro olarak belirlenirken sözleşmede ayrıca 25 milyon avro tutarında bonuslar da yer aldı. Bundan önce kısa süre içinde çok sayıda maçta forma giyerek potansiyelini göstermeyi başardı.

Madrid ekibinde şimdiye kadar 40 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı. Uluslararası arenadaki performansı da dikkat çekiciydi; yaz Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer aldı. Turnuvanın final aşaması başarısız sonuçlanmış olsa da bu deneyim, genç forvetin profesyonel gelişiminde önemli bir adım oldu.