Manchester United, Endrick için yarışa katılmalı

·1·Spor
Manchester United, Endrick için yarışa katılmalı

Yaz transfer döneminin son aşamasında Real Madrid’in Brezilyalı yetenekli forveti Endrick’in geleceğiyle ilgili durum giderek kızışıyor. ESPN’in haberine göre, Premier League’in dev kulüpleri arasında yer alan Manchester United ve Aston Villa, genç forveti kadrosuna katmak için yarışıyor. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere kraliyet kulübü, Brezilyalı futbolcuyu henüz 16 yaşındayken Palmeiras’tan 50 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Ancak Kylian Mbappé’nin Madrid ekibindeki rekabeti artırması nedeniyle genç yeteneğin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ale Moreno’nun görüşleri ve transfer mantığı

Ünlü uzman Ale Moreno’ya göre Endrick’in profiline sahip bir futbolcu, Manchester United için oldukça uygun. Moreno, Kırmızı Şeytanlar’ın hücum hattında merkez forvet pozisyonu için şu anda bu tür bir oyuncuya sahip olmadığını ve bu transferin takımın seçeneklerini artırabileceğini belirtiyor.

Uzman ayrıca Manchester United seçeneğinin Bayern Münih veya diğer kulüpler arasından tercih edilmesinin futbolcunun hedefleriyle de örtüşeceğini ifade ediyor. Old Trafford’a transfer olmak, genç forvetin gelişimi açısından doğru bir adım olabilir.

Aston Villa’nın ilgisi ve kiralık transfer seçeneği

Bununla birlikte Unai Emery yönetimindeki Aston Villa da Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden ve Morgan Rogers’ı Chelsea’ye satan Birmingham ekibi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Endrick’i kiralık olarak transfer etmeyi düşünüyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fransa’nın Lyon takımında kiralık olarak forma giyen Endrick, 21 maçta 8 gol atıp aynı sayıda asist yaptı. Genç futbolcu, bu başarılı dönemin ardından düzenli forma giymeye devam etmeyi hedefliyor.

Ancak söz konusu transferlerin gerçekleşmesi Real Madrid’in teknik direktörünün kararına bağlı. Portekizli teknik adamın genç futbolcunun sezon öncesi kampındaki performansından etkilendiği ve onu kadroda tutmak isteyebileceği belirtiliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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