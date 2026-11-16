Real Madrid Endrick için 60 milyon avro talep ediyor: İki İngiliz kulübü transfer etmek istiyor

Avrupa futbolunun en yetenekli genç forvetlerinden biri olan Endrick'in geleceği, transfer piyasasının yine sıcak gündem maddesi haline geldi. Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncuyla İngiltere'den Newcastle ve Everton kulüpleri ilgileniyor. İtalya'dan Milan ve Roma'nın yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Madrid ekibi, oyuncu için yaklaşık 60 milyon avro bonservis bedeli talep edebilir.

20 yaşındaki forvetin kaderinin kış transfer döneminde belli olması muhtemel. Temel amacı düzenli olarak sahaya çıkmak ve potansiyelini tam anlamıyla sergilemek. Ancak Real Madrid onu düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil.

Gazeteci Ekrem Konur'un bilgilerine göre, Endrick ile Newcastle ve Everton ciddi şekilde ilgileniyor. Bunların dışında Milan, Roma ve Fenerbahçe de Brezilyalı oyuncunun durumunu dikkatle izliyor.

Real Madrid, Endrick'i kiralık değil, bonservisiyle satmaya mı hazır?

Madrid kulübünün transfer politikasındaki en önemli konu, oyuncunun geleceği hakkında nasıl bir karar verileceği.

Haberlere göre Real Madrid, kış transfer döneminde Endrick'i yaklaşık 60 milyon avro karşılığında satma seçeneklerini değerlendiriyor. Bu miktar, Brezilyalı forvet için ciddi bir finansal beklenti anlamına geliyor.

Bazı kaynaklar, Madrid ekibinin onu tekrar kiralamaktansa kalıcı transferi tercih edebileceğini yazıyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar yok. The Athletic'e göre, kulüp yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho şu an için Endrick'in takımda kalmasını istiyor. Eğer kalıcı transfer görüşülürse, bonservis bedeli 60 milyon avronun üzerinde olabilir.

Dolayısıyla, Brezilyalı oyuncunun kışın takım değiştirip değiştirmeyeceği henüz net değil.

Newcastle ve Everton onu Premier Lig'e getirmek istiyor

Endrick ile ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig'den iki temsilci bulunuyor.

Newcastle, genç forvetin hızından, tekniğinden ve hücumdaki çok yönlülüğünden faydalanmak isteyebilir. Everton için ise hücum hattını güçlendirmek önemli bir konu. Bu nedenle Brezilyalı oyuncu, kulübün transfer planlarına uygun adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Ancak 60 milyon avro civarındaki talep, her iki takım için de ciddi bir engel olabilir. Ayrıca oyuncunun kendisinin de sadece finansal şartlara değil, düzenli oynama fırsatına odaklanması bekleniyor.

Endrick Premier Lig'e giderse, bu kariyerindeki yeni ve önemli bir aşama olabilir.

Milan ve Roma da yarıştan kopmadı

Brezilyalı forvet için mücadele sadece İngiliz kulüpleri arasında geçmiyor. İtalyan ekipleri Milan ve Roma da onu kadrolarında görmek istiyor.

Roma, Endrick'in hızını ve hücumda birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğini yüksek değerlendiriyor. Milan da oyuncunun potansiyeline ilgi gösterdi.

Ancak İtalyan kulüpleri için de temel sorun transferin finansal şartları. Özellikle Real Madrid kiralama seçeneğine yanaşmazsa, müzakereler oldukça karmaşıklaşabilir.

Türkiye'den Fenerbahçe de adaylar arasında anılıyor. Böylece Endrick'in geleceği konusunda birçok ülkenin kulüpleri arasında rekabet yaşanabilir.

Endrick neden Real Madrid'de daha fazla oynamıyor?

Brezilyalı oyuncunun transfer piyasasındaki popülaritesine rağmen, Madrid'de ilk 11'de yer bulması kolay görünmüyor.

Real Madrid'in hücum hattındaki yüksek rekabet nedeniyle Endrick düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden geleceği hakkındaki tartışmalar yoğunlaştı.

Oyuncunun kendisi de daha önce Ocak ayında ne olacağını bilmediğini, en önemli şeyin daha fazla oynamak, gol atmak ve takımına yardımcı olmak olduğunu belirtmişti.

Bu duruşu anlaşılabilir: 20 yaşındaki bir forvet için sadece antrenmanlara katılmak değil, düzenli olarak sahaya çıkıp kendini göstermek önemli.

Endrick'in bir sonraki durağı neresi olacak?

Şimdilik Brezilyalı forvetin kaderi hakkında nihai bir karar verilmiş değil. Newcastle ve Everton onu İngiltere'ye getirme ihtimalini değerlendirirken, Milan ve Roma İtalya'daki seçenekler arasında kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe de durumu izliyor.

Ancak bu transferde belirleyici faktör sadece kulüplerin ilgisi olmayabilir. Endrick için düzenli oynama süresi ve kariyerini geliştirme fırsatının ilk sırada yer alması bekleniyor.

Real Madrid 60 milyon avro civarındaki talebinden geri adım atmazsa, Endrick için mücadele daha da kızışacak. Şimdi asıl soru şu: Brezilyalı yetenek kendini Premier Lig'de mi deneyecek yoksa İtalya'da yeni bir sayfa mı açacak?