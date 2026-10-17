Mourinho, Endrick için Real Madrid'de yeni bir pozisyon belirledi: Taktiksel değişikliklerin detayları

·15·Spor
Mourinho, Endrick için Real Madrid'de yeni bir pozisyon belirledi: Taktiksel değişikliklerin detayları

Madrid'in Real Madrid kulübü teknik direktörü José Mourinho Brezilyalı genç forvet Endrick'in sahadaki rolünü kökten değiştirmeye karar verdi. İspanya'nın saygın AS gazetesinin haberine göre, Portekizli deneyimli çalıştırıcı 20 yaşındaki forveti saf bir merkez forvet olarak değil, sağ kanat forveti olarak deniyor.

Bu taktiksel karar, 'Eflatun-Beyazlılar'ın yaz transfer stratejisini doğrudan etkiledi ve kadroya yeni isimlerin katılmasına neden oldu.

Carlos Espi transferi ve hücumdaki uyum

Mourinho'nun hücum hattını yeniden yapılandırma planı yaz transfer döneminde başlamıştı:

  • Farklı bir forvet tarzı talebi: Teknik direktör yönetimden takıma uzun boylu, ceza sahası içinde hava toplarında etkili ve oyun tarzı olarak farklı bir forvet istedi. Bu doğrultuda Levante kulübünden Carlos Espi transfer edildi;

  • Rekabet değil, ortaklık: Mourinho, Espi ve Endrick'i birbirinin yerini alan rakipler olarak değil, sahada birbirini tamamlayan bir ikili olarak görüyor. Espi merkezde savunmacıları meşgul ederken, Endrick sağ kanattan merkeze kat etme fırsatı bulacak.

Roma karşısında heyecan fırtınası: Yeni ikilinin ilk sınavı

Bu taktiksel planın pratikte ne kadar işe yaradığı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dramatik Roma maçında (4:3) net bir şekilde görüldü:

  • Devre arası sonrası geri dönüş: Her iki genç oyuncu da ikinci yarıda yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve kısa sürede maçın kaderini değiştirdi;

  • Goller ve asist: Hem Endrick hem de Carlos Espi birer gol kaydetti. En dikkat çekici olanı ise, Espi'nin attığı golün asistini sağ kanattan yaptığı şık pasla Endrick'in yapmasıydı.

Dört dakikalık sınırdan ana planlara

Bu maç, Brezilyalı harika çocuk için yeni bir soluk oldu:

  • Süre eksikliği: Roma maçı öncesinde Endrick bu sezon neredeyse hiç forma şansı bulamıyordu; tek maçı 15 Eylül'deki Elche karşılaşmasıydı ve sadece dört dakika süre almıştı;

  • Güvenin geri dönüşü: İtalyan kulübüne karşı sergilenen parlak oyun, teknik heyetin Endrick'e olan güvenini tazeledi ve önümüzdeki maçlarda ilk 11'e dönme ihtimalini önemli ölçüde artırdı.

José Mourinho'nun bu taktiksel keşfinin, Real Madrid'in hücum hattını daha hızlı, öngörülemez ve rakip savunmalar için çok daha tehlikeli hale getirmesi bekleniyor.

José MourinhoEndrickCarlos EspiReal MadridFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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